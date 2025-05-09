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  • Ловчев – о Дне Победы: «Понимаю, что фашизм хочет взять реванш, но мы им сделать этого не дадим»

Ловчев – о Дне Победы: «Понимаю, что фашизм хочет взять реванш, но мы им сделать этого не дадим»

Вчера, 22:22
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о праздновании Дня Победы.

  • 9 мая 2025 года Россия отмечает 80‑ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

– Что для вас значит День Победы?

– Для меня это вот что. Я родился в послевоенное время и прекрасно понимал, какой отпечаток оставила война. Я родился в знаменитой подмосковной деревне Крюково – сейчас это часть Зеленограда.

41‑й километр Ленинградского шоссе. И там стоит стела, которая символизирует, как останки бойца для Могилы Неизвестного солдата перевезли к Кремлевской стене. Это было на моих глазах – мне было 10–11 лет.

И весь 41‑й километр Ленинградского шоссе был в цветах, машины не ходили! И лафет с останками тихо ехал в сторону Москвы на захоронение.

И стоял живой коридор людей, которые плакали, потому что у каждого кто‑то погиб в войне. Это первая моя зарисовка.

Второе. Как уже сказал, мы жили в Крюково. Но когда я был маленький, мама получила участок на следующей станции – Алабушево. Построила там дом. И там на станции была палатка с алкогольными напитками.

8 мая стояла очередь за водкой, было понятно, что никого, по сути, не пустят в палатку, один мужик надевал старый военный китель с орденами и медалями, приходил туда – очередь расступалась, все пропускали этих людей.

И третье. В моей юности ветераны Великой Отечественной войны собирались у Большого театра. И я как‑то взял своих дочку и сына и повез туда, показать, кто эти люди, которые выиграли войну и отстояли мир.

И мы видели, как эти люди встречались, как плакали вместе, как они радовались, что еще живут! Для меня вот в этом все.

И я понимаю, что мы делаем сегодня. Понимаю, что фашизм хочет взять реванш, но мы им сделать этого не дадим.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
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Комментарии (8)
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кайрос
1746828700
фашизм хочет взять реванш====Уже взял.Одна страна агрессор в феврале на соседнюю страну напала.
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