Агент Головина ответил на вопрос о возможном переходе игрока «Монако» в «Зенит»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о возможном переходе в «Зенит».
Ранее российский футболист не исключил свой трансфер в петербургскую команду.
– Недавно Головин рассказывал об интересе «Зенита». Можете рассказать, как это было?
– В принципе я уже это комментировал. Александр сосредоточен на выступлении за футбольный клуб «Монако».
– Исключает ли он в будущем такой вариант, учитывая прошлое в ЦСКА?
– В будущем позвоните и зададите вопрос, а я вам отвечу.
- Контракт Головина с «Монако» рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная цена – 25 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»