Агент Головина ответил на вопрос о возможном переходе игрока «Монако» в «Зенит»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о возможном переходе в «Зенит».

Ранее российский футболист не исключил свой трансфер в петербургскую команду.

– Недавно Головин рассказывал об интересе «Зенита». Можете рассказать, как это было?

– В принципе я уже это комментировал. Александр сосредоточен на выступлении за футбольный клуб «Монако».

– Исключает ли он в будущем такой вариант, учитывая прошлое в ЦСКА?

– В будущем позвоните и зададите вопрос, а я вам отвечу.