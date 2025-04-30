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  • В РФС ответили на претензии, что судьи ориентируются на юбилей «Зенита»

В РФС ответили на претензии, что судьи ориентируются на юбилей «Зенита»

30 апреля 2025, 11:46
21

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев ответил на претензии из «Динамо».

  • Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча с «Зенитом» (1:1) заявил, что судейство было ориентировано на юбилейную дату.
  • «Динамо» не понравилось, что по ходу игры не наказали зенитовца Вильмара Барриоса за удар по ногам Луиса Чавеса.
  • Судил Виталий Мешков.

«Гафин сказал, что судейство было ориентировано на юбилейную дату? Это его право. Он считает, что оно было таким. Мы считаем, что была ошибка с желтой карточкой. Печально, что Мешков ее пропустил. Но не более того», – сказал Каманцев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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Дубина
1746002910
блохастым все можно в газпром-лиге
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Skull_Boy
1746002978
Да хватит уже врать и только тупой, как fakeid и его шушера, этого не замечает, где каждый матч, то красная сопернику, то левый гол, а про карточки это уже смешно, а особенно про 100% симуляции и провокации
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Нуф-Нуф
1746005619
Мешок не мог огорчить Алешу.
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...уефан
1746005703
...у владельца казино и крупье с охраной заряженные владельцем казино...
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biber.ru
1746006283
Наверное ориентирование как-то связано с ориентацией.
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Борис34684
1746008333
Хорошо ещё Медведев не пролез в РФС,было бы ещё смешней. Наш футбол превращается в газпрем лигу.
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АЛЕКС 58
1746008520
Кто из вас продажных признается,что все вы жрёте из кормушки газпрома? Если только на полиграфе расколитесь,и то мюллер отмажет.
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BarStep
1746010956
Это его право??! У Гафина или иного кого есть право высказывать свои фентези вслух?? Это уже уголовное право, привлекать за бездоказательно вбрасываемые фейки. И это моё право сказать свое мнение и оно у меня есть
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Romeo 123
1746011276
Этому чудаку стоит сходить на матчи Спартака, вот где судьи помогают, тянут свиней за уши
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Павелий
1746019483
Мешков много раз подсуживал Зениту. ЗПРФ!!!
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