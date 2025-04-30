В РФС ответили на претензии, что судьи ориентируются на юбилей «Зенита»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев ответил на претензии из «Динамо».
- Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча с «Зенитом» (1:1) заявил, что судейство было ориентировано на юбилейную дату.
- «Динамо» не понравилось, что по ходу игры не наказали зенитовца Вильмара Барриоса за удар по ногам Луиса Чавеса.
- Судил Виталий Мешков.
«Гафин сказал, что судейство было ориентировано на юбилейную дату? Это его право. Он считает, что оно было таким. Мы считаем, что была ошибка с желтой карточкой. Печально, что Мешков ее пропустил. Но не более того», – сказал Каманцев.
Источник: «Спорт-Экспресс»