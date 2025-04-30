В РФС ответили на претензии, что судьи ориентируются на юбилей «Зенита»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев ответил на претензии из «Динамо».

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча с «Зенитом» (1:1) заявил, что судейство было ориентировано на юбилейную дату.

«Динамо» не понравилось, что по ходу игры не наказали зенитовца Вильмара Барриоса за удар по ногам Луиса Чавеса.

Судил Виталий Мешков.

«Гафин сказал, что судейство было ориентировано на юбилейную дату? Это его право. Он считает, что оно было таким. Мы считаем, что была ошибка с желтой карточкой. Печально, что Мешков ее пропустил. Но не более того», – сказал Каманцев.