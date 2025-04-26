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  • В «Динамо» возмутились судейством в матче с «Зенитом»: «Было ориентировано на юбилейную дату»

В «Динамо» возмутились судейством в матче с «Зенитом»: «Было ориентировано на юбилейную дату»

Сегодня, 16:52
11

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату.

Вы можете обратиться в комитет, существует ли программа по защите от четвeртой жeлтой карточки Вильмара Барриоса. В схожих эпизодах Фомину еe дают», – сказал Гафин.

  • В поле судил Виталий Мешков.
  • «Зенит», который в мае отметит 100-летие, отстал от 1-го места на 4 очка.
  • «Динамо» идет на 5-й строчке.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мешков Виталий
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Комментарии (11)
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The only one
1745675807
кто бы сомневался...
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Иван Петров 1986
1745675947
Тянут, тянут блохастых в чемпионы, а все никак.
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Интерес
1745675973
Поскольку я болею против "Зенита".то мне тоже так показалось,в отдельных эпизодах,но были и обратные эпизоды.Поэтому считаю,что судил не идеально. А вот что категорически не нравиться,так это то,что Семак стал очевидные эпизоды ошибок своей команды однозначно списывать на судейский произвол автоматически.Что называется :не глядя в святцы.
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fakeid
1745676141
ага. тарасофское посмешище работает с судьями 24/7, червиченко подтвердит, как рылов тянут. уже 10 пенальти в их пользу в этом сезоне. а в их ворота всего 1. вот где позорище! пс: скажите этому гафину, что барриосу показали 4ю жёлтую.
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СильныйМозг
1745676250
Этот парень, с ушами, как у слона, наиграл на КК, а ему даже жёлтой не показали.
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Спартачище
1745676482
Болотный клупчик настолько жалкий что даже ничейку без помощи заряженного судейки сгонять не в состоянии
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Борис34684
1745677093
Что верно то верно Динамо было трудно играть против двенадцати человек. Судья презерватив.
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Strig
1745677607
б@мжи отскочили... сорвались с гладкого крючка.. хотя Гладышев молодец... а судья... ну мешок денег газподских.... и ещё как к команде из города на мойке присосался соболев - все б@мжики заразились бациллой провокатора (симуляции) особо отличился мостовой с крашеным скальпом..
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