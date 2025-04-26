В «Динамо» возмутились судейством в матче с «Зенитом»: «Было ориентировано на юбилейную дату»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату.
Вы можете обратиться в комитет, существует ли программа по защите от четвeртой жeлтой карточки Вильмара Барриоса. В схожих эпизодах Фомину еe дают», – сказал Гафин.
- В поле судил Виталий Мешков.
- «Зенит», который в мае отметит 100-летие, отстал от 1-го места на 4 очка.
- «Динамо» идет на 5-й строчке.
Источник: «Чемпионат»