Педро: «Верим, что «Краснодар» может потерять очки»

Вингер «Зенита» Педро считает, что его команда еще может исправить ситуацию в борьбе за чемпионский титул. В матче 26-го тура РПЛ петербуржцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1) в гостях.

– С чем связан тот факт, что «Зениту» традиционно трудно играть с «Динамо»?

– Объяснение тут простое: «Динамо» – это качественная команда и сильный соперник. Особенно когда играет в родных стенах. Поэтому мы прекрасно понимали, что будет непростая игра. Мы старались, бились, создавали моменты.

К сожалению, не удалось воспользоваться всеми и увезти победу, на что мы очень рассчитывали. Но мы продолжим борьбу, продолжим работать на полную. Впереди есть несколько матчей для того, чтобы исправить ситуацию.

– «Зенит» обычно досрочно завоевывал чемпионство, но сейчас ваша команда находится в непростом положении, когда надо догонять. Как это воспринимается командой, и как выходить из этой ситуации?

– Самое главное – не терять веру в свои силы, что мы и делаем. Впереди четыре матча, и повторяется ситуация прошлого сезона, когда все будет решаться в последних турах. Мы верим в свои силы, в то, что сможем исправить ситуацию.

Верим, что «Краснодар» может потерять очки. Но главное – нам надо делать свою работу, все то, что зависит от нас, чтобы набрать максимум очков в каждом матче. Жаль, что в матче с «Динамо» не получилось это сделать. Но мы будем биться до конца.