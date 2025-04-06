Семак прокомментировал рекорд Овечкина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о рекорде Александра Овечкина в НХЛ.

Российский хоккеист догнал Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ – 894.

Овечкин в НХЛ с 2005 года.

По окончании контракта с «Вашингтоном» Александр планирует вернуться в Россию.

«Конечно же, мы следили за его достижениями – сегодня он повторил рекорд Уэйна Гретцки, с нетерпением ждем того момента, когда он улучшит его. Овечкин заслужил быть тем, кем является своим трудолюбием и самоотдачей», – сказал Семак.