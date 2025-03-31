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Николич – о Соболеве: «Очень неприятный соперник»

31 марта 2025, 22:58
3

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об игре Александра Соболева в составе «Зенита».

– Понятно, что все ругают Соболева. История «Спартак» – «Зенит», песни поют…

Я не вижу большой логики в этом трансфере, но как соперник Соболев очень неприятный. У него есть качества, которыми можно пользоваться.

– Выпуская Соболева, Семак хочет показать, что он все-таки не ошибся с этим трансфером? У вас наверняка были новички, которые долго не адаптировались.

– Например, Камано. Первые полгода – ничего, полный провал. Я в него сильно верил, но тоже начал сомневаться: что за футболист, что за человек?

Как я могу так ошибаться? Потом – зимние сборы, а затем он стал лучшим бомбардиром весенней части чемпионата.

Я не верю, что Семак так делает. Ни один тренер не работает против себя, тут нужно включать логику. Мы не занимаемся теннисом, мы занимаемся командным видом спорта, все зависим друг от друга.

Соболев находится под большим давлением. Я не знаю обстоятельства «Зенита», но знаю Семака. Может быть, он хотел показать поддержку Соболеву. У него есть качества.

Всем понятно, что он не находится в хорошей форме с момента перехода в «Зенит», но бывают моменты, когда тренер хочет поддерживать своих футболистов. Любого, не только того, которого он привез.

Что и кому доказывать Семаку? Это детский подход. Это я привез…Так не работает, хотя люди так думают. Тренер высокого уровня, а Семак им является, не работает так.

  • В 15 матчах РПЛ за «Зенит» у Соболева 0+0.
  • Футболист куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Соболев Александр Николич Марко
Комментарии (3)
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"supermax"
1743452906
Человек, как выяснилось, тоже ну так себе....зато какой удачный трансфер у зинки!!
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Борис34684
1743483025
Зениту повезло, он явно угадал с Соболевым. Обычно игроки переходят в Зенит и потом затухают, а дельфин сразу перешёл потухшим и зинке ничего делать то не надо, повезло.
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Cleaner
1743496239
Николич – о Соболеве: - ПРОТИВНЫЙ...)
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