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  • Скандал в Первой лиге: владелец клуба заподозрил игроков в сдаче матчей

Скандал в Первой лиге: владелец клуба заподозрил игроков в сдаче матчей

31 марта 2025, 22:19
2

Стало известно о внутренних разборках в «Чайке» из Песчанокопского.

Владелец клуба Андрей Чайка заподозрил игроков в сдаче матчей.

После разгромного поражения от «Балтики» (0:4) в Калининграде он устроил команде разнос прямо в раздевалке.

«Из его уст прозвучали подозрения в том, что футболисты либо плавят Евгения Калешина, либо играют на тотализаторе.

Прозвучало: мол, если узнаю, что подобное имело место, то отправлю на детектор лжи», – сообщил источник.

  • «Чайка» занимает 13-е место в Первой лиге с 30 очками в 26 турах.
  • У них сейчас серия из 9 матчей без побед.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Первая лига Чайка
Комментарии (2)
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VPERDIV SPARTAK
1743449824
Комментарий скрыт модератором
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Ziklop
1744886987
барин в чайке главная птица, все сдачи по личному согласованию... если серьёзно, он что считал что они должны были выиграть у Балтики???? больной оптимизть
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