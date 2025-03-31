Скандал в Первой лиге: владелец клуба заподозрил игроков в сдаче матчей

Стало известно о внутренних разборках в «Чайке» из Песчанокопского.

Владелец клуба Андрей Чайка заподозрил игроков в сдаче матчей.

После разгромного поражения от «Балтики» (0:4) в Калининграде он устроил команде разнос прямо в раздевалке.

«Из его уст прозвучали подозрения в том, что футболисты либо плавят Евгения Калешина, либо играют на тотализаторе.

Прозвучало: мол, если узнаю, что подобное имело место, то отправлю на детектор лжи», – сообщил источник.