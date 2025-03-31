Газзаев двумя словами описал работу Орлова на матче «Зенит» – «Рубин»

Геннадий Орлов рассказал, как отреагировали на его работу на игре 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».

Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– Сам никому не говорил до игры, что буду комментировать. И как только информация появилась в интернете, сразу пошли звонки (смеется). То есть выяснилось, что были люди, которые хотели, чтобы я вел репортаж.

У меня есть даже знакомый батюшка из Алма-Аты, отец Геннадий. Он давний болельщик футбола. И из Казахстана мне прислал сообщение. Уже такие вещи здорово мотивируют!

Ну и после игры получил поздравления. Ваш коллега Юрий Голышак трогательно написал, что у него ком к горлу подошел, когда услышал мой голос в эфире... Приятно, что тут сказать.

Георгий Черданцев поздравил, Костя Генич, Роман Нагучев, Александр Григорян, Эдуард Мор. Да много ребят. Витя Гусев! Всем спасибо.

– А футболисты, тренеры?

– Сегодня разговаривал с Валерием Газзаевым. Он сказал: «Безупречный репортаж!» Валерий Непомнящий поздравил с возвращением в эфир. Все почему-то решили, что я вернулся (улыбается).

– А разве нет?

– Пока это только разовая акция.