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  • Газзаев двумя словами описал работу Орлова на матче «Зенит» – «Рубин»

Газзаев двумя словами описал работу Орлова на матче «Зенит» – «Рубин»

31 марта 2025, 16:29
31

Геннадий Орлов рассказал, как отреагировали на его работу на игре 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.
  • Орлов комментировал встречу в эфире «Матч ТВ».
  • Он работал на матче «Зенита» в качестве комментатора впервые за 2157 дней.

– Сам никому не говорил до игры, что буду комментировать. И как только информация появилась в интернете, сразу пошли звонки (смеется). То есть выяснилось, что были люди, которые хотели, чтобы я вел репортаж.

У меня есть даже знакомый батюшка из Алма-Аты, отец Геннадий. Он давний болельщик футбола. И из Казахстана мне прислал сообщение. Уже такие вещи здорово мотивируют!

Ну и после игры получил поздравления. Ваш коллега Юрий Голышак трогательно написал, что у него ком к горлу подошел, когда услышал мой голос в эфире... Приятно, что тут сказать.

Георгий Черданцев поздравил, Костя Генич, Роман Нагучев, Александр Григорян, Эдуард Мор. Да много ребят. Витя Гусев! Всем спасибо.

– А футболисты, тренеры?

– Сегодня разговаривал с Валерием Газзаевым. Он сказал: «Безупречный репортаж!» Валерий Непомнящий поздравил с возвращением в эфир. Все почему-то решили, что я вернулся (улыбается).

– А разве нет?

– Пока это только разовая акция.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Газзаев Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (31)
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Foxitkuban
1743428155
Слава Богу, что разовая
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Назарян
1743428551
комментатор должен быть нейтральным и не должен показывать к какому клубу не равнодушен, как Озеров Н Н или Маслаченко а он откровенно болел за зенит как будто смотрел футбол в семейном кругу, пусть лучще дома у себя
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Taps
1743429579
Отвратительно. Не пущать ...
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шахта Заполярная
1743430218
Очень не приятное комментирование, однобокое с восхвалением одного клуба.
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jabba-the-hat
1743436147
М-да, от болельщиков у нас ничего не осталось, одни шавки злобные с потугами на туалетное остроумие, причём со стороны всех клубов. Полоскать старика в его юбилей за единственный, пусть и не самый удачный, репортаж с матча любимой команды это всё равно что в ребёнка харкнуть! Все футбольные люди поздравили, а диванные помоями облили.
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Qachkai
1743437410
Я понимаю, что юбилей! Но зачем дедушке дали комментировать весь матч? Это неуважение к болельщикам! В конце концов это не международный матч, а матч чемпионата страны. В итоге мне пришлось почти весь матч смотреть с выключенным звуком
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Plyash
1743440996
Орлов нормально поворковал,всё достойно и в меру.Голос его ностальгию вызвал,чего уж там говорить. Самое главное,что Гена в этот раз Зенит ни разу сборной командой не назвал,и наоборот,что частенько было в далёком прошлом,когда игроки из Питера стали туда приглашаться при Гус Ивановиче Хиддинге.Мы тогда все уписывались от смеха.Старички моих лет должны это помнить,потому,как это было в нескольких репортажах,когда он оговаривался в названии команд.Альцгеймер уже тогда зачался. И всё же ты молодец,Геннадий Сергеевич,удачи тебе и здоровья.Живи и радуй своих поклонников.
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Sergey-Ovodkov-google
1743483880
Как ни говори,но дядя Гена это последний из комментаторов советской эпохи.
Ответить
Леха Петровский
1743494139
Гол! уй! штанга! орал по радио Вадим Синявский ещё до Озерова. Про ГСО.. То что он комментирует в одни ворота это ладно. Но, когда без перерыва раздаёт советы игрокам,что им делать, да ещё с задержкой на 2-3секуды!! Здесь два варианта. Или смотреть без звука или выключить изображение и смотреть бесконечный бубнеж.
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Балдерис
1743519166
Один комментатор-недоразумение с птичьей фамилией поздравило другое.
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