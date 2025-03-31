Президент РПЛ видит дополнительные сигналы к снятию санкций с российского футбола

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о том, что команды из России в скором времени могут вернуться в международные соревнования.

«Я первым сказал о том, что возвращение близко. Почему сохраняю такую уверенность? Потому что когда я об этом говорил, то упоминал, что вижу определенные сигналы и индикаторы.

О них я и говорил – интервью Александера Чеферина, речи представителей УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) на конференции. Сейчас я вижу дополнительные сигналы к этому.

Сообщения в СМИ? Учитывая, что это уважаемый источник, да, это дополнительный индикатор того, что ситуация меняется», – заявил Алаев.