Президент РПЛ видит дополнительные сигналы к снятию санкций с российского футбола

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о том, что команды из России в скором времени могут вернуться в международные соревнования.
«Я первым сказал о том, что возвращение близко. Почему сохраняю такую уверенность? Потому что когда я об этом говорил, то упоминал, что вижу определенные сигналы и индикаторы.
О них я и говорил – интервью Александера Чеферина, речи представителей УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) на конференции. Сейчас я вижу дополнительные сигналы к этому.
Сообщения в СМИ? Учитывая, что это уважаемый источник, да, это дополнительный индикатор того, что ситуация меняется», – заявил Алаев.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
- Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
- 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.
Источник: ТАСС