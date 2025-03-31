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  • Президент РПЛ видит дополнительные сигналы к снятию санкций с российского футбола

Президент РПЛ видит дополнительные сигналы к снятию санкций с российского футбола

31 марта 2025, 13:30
4

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о том, что команды из России в скором времени могут вернуться в международные соревнования.

«Я первым сказал о том, что возвращение близко. Почему сохраняю такую уверенность? Потому что когда я об этом говорил, то упоминал, что вижу определенные сигналы и индикаторы.

О них я и говорил – интервью Александера Чеферина, речи представителей УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) на конференции. Сейчас я вижу дополнительные сигналы к этому.

Сообщения в СМИ? Учитывая, что это уважаемый источник, да, это дополнительный индикатор того, что ситуация меняется», – заявил Алаев.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
  • Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
  • 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (4)
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Александр.Т.
1743419196
Спешит, еще не было в СМИ ответов европейский стран на это
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нейтральныйкакникто
1743419396
А правильно ли Алаев понимает сигналы и индикаторы?Думаешь в мире соскучились по росс. футболу?По другим видам спорта возможно но только не в футболе.
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baggio80
1743422259
Никто ничего не снимет, дело идет к большой войне с Европой.
Ответить
FWSPM
1743423748
ежика видишь? нет ? вот и я не вижу а он есть!
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