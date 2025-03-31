Мостовой допустил, что спартаковец Гарсия станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру Ливая Гарсии за команду.
– Как оцените игру Гарсии?
– Ну, он третью игру только проводит. Гарсия прыгучий – нормально, надо смотреть. Когда купили Угальде, все тоже кричали: «Кто это»?! А сейчас он – лучший бомбардир.
– В Гарсии вы видите такую перспективу?
– Да, а почему нет? Мы же о нем не знали, потом посмотрели, вроде, нормальный.
- «Спартак» купил Гарсию в феврале у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
- Это самый дорогой трансфер «Спартака» на вход.
- В 5 официальных матчах за «Спартак» у форварда 0+0.
Источник: «Спорт-Экспресс»