Мостовой допустил, что спартаковец Гарсия станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру Ливая Гарсии за команду.

– Как оцените игру Гарсии?

– Ну, он третью игру только проводит. Гарсия прыгучий – нормально, надо смотреть. Когда купили Угальде, все тоже кричали: «Кто это»?! А сейчас он – лучший бомбардир.

– В Гарсии вы видите такую перспективу?

– Да, а почему нет? Мы же о нем не знали, потом посмотрели, вроде, нормальный.