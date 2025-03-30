Григорян похвалил Личку за «уникальное» решение

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян обратил внимание на интересное решение главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Динамо» накануне разгромило «Оренбург» (5:1).

Москвичи идут на 4-м месте.

Следующий соперник – ЦСКА.

«Скажу, что Личка принял уникальное решение – ложная девятка Хорхе Карраскаль, вот эта тройка впереди. Из 100 квалифицированных тренеров 90 такое решение не примут. От «Динамо» в атаке можно ожидать всего.

Но даже против «Оренбурга», когда все получалось, было много моментов у ворот «Динамо». Поэтому считаю, что они не в чемпионской гонке», – сказал Григорян.