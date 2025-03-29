Губерниев высказался о матче «Крылья Советов» – «Локомотив» (5:1)

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил матч 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив» (5:1).
– Так бывает, когда у соперника всe залетает. У «Крыльев» был идеальный первый тайм, у «Локомотива» мало что получалось. Но ушат холодной воды получает и самая сильная команда в течение чемпионата не раз. Поэтому здесь важна реакция на ошибку. Да, «Локомотив» проиграл, но, с моей точки зрения, всe равно будет претендентом на медали. Важно, как команда соберется на следующую игру и как отреагирует на происходящее. Катастрофы не произошло, но выводы делать надо.
– Тем не менее нет ли ощущения, что во втором круге «Локомотив» – лишь блеклая тень «Локомотива» из первого круга?
– Проблемы некоторые начались еще в конце первого круга. Понятно, что сейчас команда никак не может обрести свою игру. Но чемпионат в разгаре, поэтому посмотрим, что будет дальше. Время еще есть исправиться. Я верю в Михаила Галактионова и команду.
- Дубль у «Крыльев» оформил Иван Сергеев, которого «Локомотив» рассматривал зимой.
- «Локомотив» идет на 4-м месте.
- «Крылья» занимают 10-ю строчку.