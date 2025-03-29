Губерниев высказался о матче «Крылья Советов» – «Локомотив» (5:1)

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил матч 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив» (5:1).

– Так бывает, когда у соперника всe залетает. У «Крыльев» был идеальный первый тайм, у «Локомотива» мало что получалось. Но ушат холодной воды получает и самая сильная команда в течение чемпионата не раз. Поэтому здесь важна реакция на ошибку. Да, «Локомотив» проиграл, но, с моей точки зрения, всe равно будет претендентом на медали. Важно, как команда соберется на следующую игру и как отреагирует на происходящее. Катастрофы не произошло, но выводы делать надо.

– Тем не менее нет ли ощущения, что во втором круге «Локомотив» – лишь блеклая тень «Локомотива» из первого круга?

– Проблемы некоторые начались еще в конце первого круга. Понятно, что сейчас команда никак не может обрести свою игру. Но чемпионат в разгаре, поэтому посмотрим, что будет дальше. Время еще есть исправиться. Я верю в Михаила Галактионова и команду.