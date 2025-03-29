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  • Губерниев высказался о матче «Крылья Советов» – «Локомотив» (5:1)

Губерниев высказался о матче «Крылья Советов» – «Локомотив» (5:1)

29 марта 2025, 16:29
4

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил матч 22-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Локомотив» (5:1).

– Так бывает, когда у соперника всe залетает. У «Крыльев» был идеальный первый тайм, у «Локомотива» мало что получалось. Но ушат холодной воды получает и самая сильная команда в течение чемпионата не раз. Поэтому здесь важна реакция на ошибку. Да, «Локомотив» проиграл, но, с моей точки зрения, всe равно будет претендентом на медали. Важно, как команда соберется на следующую игру и как отреагирует на происходящее. Катастрофы не произошло, но выводы делать надо.

– Тем не менее нет ли ощущения, что во втором круге «Локомотив» – лишь блеклая тень «Локомотива» из первого круга?

– Проблемы некоторые начались еще в конце первого круга. Понятно, что сейчас команда никак не может обрести свою игру. Но чемпионат в разгаре, поэтому посмотрим, что будет дальше. Время еще есть исправиться. Я верю в Михаила Галактионова и команду.

  • Дубль у «Крыльев» оформил Иван Сергеев, которого «Локомотив» рассматривал зимой.
  • «Локомотив» идет на 4-м месте.
  • «Крылья» занимают 10-ю строчку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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andr45
1743263887
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val69
1743264688
То верхней губой пошлëпает, то нижней... А, на выходе - ой, дураааак.....
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Адвокат666
1743365407
Галактионов оказался переоцененным тренером - ему еще тренировать команду их первенства Московской области и опыта набираться. Нужна замена. Например Черчесов свободен говорят.
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