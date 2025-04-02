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  • Генич сказал, как скажется на «Локо» поражение от «Крыльев» перед игрой с «Зенитом»

Генич сказал, как скажется на «Локо» поражение от «Крыльев» перед игрой с «Зенитом»

Вчера, 09:11
3

Комментатор Константин Генич высказался о поражении «Локомотива» в гостях от «Крыльев Советов» (1:5) в матче 22-го тура РПЛ.

– Что произошло с «Локомотивом» в Самаре?

– Это надо разбираться руководству, игрокам и тренерскому штабу – почему матчи после паузы на сборную они проигрывают. Причем проигрывают крупно и много пропускают – пропустили пять сейчас, пропускали пять мячей от «Спартака». Хотя сборников в составе «Локомотива» практически не было, за исключением Сильянова.

Это уже психологические моменты. «Крылья» вышли на матч, как на финал, а «Локомотив» нигде не успевал и проиграл всю борьбу, не смог перестроиться и после тройной замены в перерыве.

Может быть, у каждой молодой команды должен быть такой матч, когда ты много пропускаешь и проигрываешь так крупно. В преддверии матча с «Зенитом» такая оплеуха может пойти «Локомотиву» на пользу.

  • Матч 23-го тура «Локомотив»«Зенит» пройдет 5 апреля и начнется в 17:30 мск.
  • Московский клуб занимает 6-е место в РПЛ с 40 очками после 22 туров. Петербуржцы идут вторыми с 46 баллами.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Зенит Генич Константин
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Комментарии (3)
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ScarlettOgusania
1743575434
"оплеуха может пойти «Локомотиву» на пользу"... злее будут с бом.жами, удачи..!)
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vvv123
1743581027
Зенит их вынесет в одну калитку!
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zigbert
1743615091
Здесь и настраивать игроков Локомотива не придется. Особенно надо показать красивую игру перед своими болельщиками.
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