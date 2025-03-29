Смородская двумя словами описала разгромное поражение «Локо» от «Крыльев»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение от «Крыльев Советов». Московская команда уступила в 22-м туре РПЛ со счетом 1:5. Встреча проходила в Самаре.

«Я не ожидала такого поражения от «Локомотива». Трудно сказать, что происходит с командой. Просто удивительно! Поражение с таким счeтом от «Крыльев Советов» говорит о проблемах в команде. Эти проблемы надо решать, а не закапывать в глубину.

После таких поражений никто не ищет оправданий. Это в любом случае трэш и трагедия для «Локомотива». Надо выбираться из этого, а не искать оправдания», – сказала Смородская.