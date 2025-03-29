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  • Смородская двумя словами описала разгромное поражение «Локо» от «Крыльев»

Смородская двумя словами описала разгромное поражение «Локо» от «Крыльев»

29 марта 2025, 14:35
10

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение от «Крыльев Советов». Московская команда уступила в 22-м туре РПЛ со счетом 1:5. Встреча проходила в Самаре.

«Я не ожидала такого поражения от «Локомотива». Трудно сказать, что происходит с командой. Просто удивительно! Поражение с таким счeтом от «Крыльев Советов» говорит о проблемах в команде. Эти проблемы надо решать, а не закапывать в глубину.

После таких поражений никто не ищет оправданий. Это в любом случае трэш и трагедия для «Локомотива». Надо выбираться из этого, а не искать оправдания», – сказала Смородская.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Смородская Ольга
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1743248339
А чё, кто-то разве оправдывался?... Видно я пропустил.
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Странник 09
1743249140
Вот когда не смотришь за Локомотивом, а все Спартаку хочется в глазу соринку увидать, бревно целое у Локомотива не видеть
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Anton1969
1743251679
Не ожидал такого разгрома!!! Крылышки и Осинькин- Сила!!!
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serhio80
1743254049
Огород бы у меня копали сказала Смородская)
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subbotaspartak
1743255741
В перерыве игры в раздевалке Крыльев: Кто ещё сегодня не забивал, подходи записываться...
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zigbert
1743258317
Выводы делать рано, конечно такое крупное поражение удивило всех но все можно поправить в оставшихся матчах.
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Андрей-Чистый-yandex
1743401551
Станковича критикует, а про Галактионова молчит. Старая вешалка, случайно не жена Червиченко?
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