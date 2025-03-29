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  • Григорян объяснил, почему «Локомотив» «развалился» в матче с «Крыльями»

Григорян объяснил, почему «Локомотив» «развалился» в матче с «Крыльями»

29 марта 2025, 13:54
3

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов» (1:5).

«Смотрите, кого сегодня не было на поле у «Локомотива»– не было лидера. Вот он смог бы позволить команде так развалиться?

Ведь он развалился. Когда мне задали вопрос, кто лидер «Локомотива» – это Баринов, Баринов и еще раз Баринов.

Батраков потенциально может им стать, но матч показал, что лидера равного Баринову в команде нет», – сказал Григорян.

  • Дубль у «Крыльев» оформил Иван Сергеев, которого «Локомотив» рассматривал зимой.
  • «Локомотив» идет на 4-м месте.
  • «Крылья» занимают 10-ю строчку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Григорян Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1743248650
Абсолютно прав Григорян. Галактионов эту проблему не решил ни до, ни во время матча - незачёт ему! """
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andr45
1743264390
Экое *удило)))) Просто Осинькин более классный тренер, чем Галактионов) Впрочем, это недоэксперт с Матч ТВ и к тому же Григорян) Что с него взять убогого)
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Адвокат666
1743365537
К Батракову и его манере игры все уже привыкли и научились против него играть. А он застыл в развитии и ничего нового не может предложить. Впрочем как и тренер Галактионов - полный ноль.
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