Григорян объяснил, почему «Локомотив» «развалился» в матче с «Крыльями»

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение «Локомотива» от «Крыльев Советов» (1:5).

«Смотрите, кого сегодня не было на поле у «Локомотива»– не было лидера. Вот он смог бы позволить команде так развалиться?

Ведь он развалился. Когда мне задали вопрос, кто лидер «Локомотива» – это Баринов, Баринов и еще раз Баринов.

Батраков потенциально может им стать, но матч показал, что лидера равного Баринову в команде нет», – сказал Григорян.