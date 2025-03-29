Стали известны стартовые составы на матч 22 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Пари НН». Игра состоится 29 марта, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Заболотный, Руденко.

Главный тренер: Франк Артига

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Каккоев, Кастильо, Магкеев, Майга, Вешнер, Боселли, Грулев, Кокшаров.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!