Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Химки» – «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный эпизод из игры 22-го тура чемпионата России между «Химками» и «Пари НН».

Нижегородцы уступили со счетом 0:2.

Встречу обслуживал Евгений Кукуляк.

Он назначил пенальти в пользу «Химок» за попадание мяча в руку Мамаду Майга.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 18-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с наказуемой частью руки игрока обороняющейся команды «Пари НН» №8 Мамаду Майга в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как данный игрок не играл осознанно в мяч при попытке заблокировать удар в направлении ворот, рука защитника в момент рикошета мяча от его ноги была поднята вверх, неестественно увеличивая площадь своего тела.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в вердикте ЭСК.