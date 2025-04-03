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Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Химки» – «Пари НН»

Вчера, 14:58
4

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный эпизод из игры 22-го тура чемпионата России между «Химками» и «Пари НН».

  • Нижегородцы уступили со счетом 0:2.
  • Встречу обслуживал Евгений Кукуляк.
  • Он назначил пенальти в пользу «Химок» за попадание мяча в руку Мамаду Майга.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 18-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с наказуемой частью руки игрока обороняющейся команды «Пари НН» №8 Мамаду Майга в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как данный игрок не играл осознанно в мяч при попытке заблокировать удар в направлении ворот, рука защитника в момент рикошета мяча от его ноги была поднята вверх, неестественно увеличивая площадь своего тела.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», – говорится в вердикте ЭСК.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Пари НН Химки Кукуляк Евгений
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Комментарии (4)
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fakeid
1743682117
тарасофские кукуяновцы и здесь подсуетились, чтобы не вылететь в пердиф. именно этот матч и обезопасил их. позор! стыдно за лукойл!
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Интерес
1743685152
Не играл осознанно в мяч,но виноват...Мяч шёл в небеса,но в направлении ворот...стадиона,входных.Во,мля,правила!!! А если бы играл осознанно,его бы расстреляли,а клуб распустили...
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vadikrew
1743685350
Я просто в а х у е ... Чем, бл.., эта рука отличается от руки эраковича? Так же от ноги попал в руку.. У того бревна даже более законный пенальти, чем у Майги. Для человека, блокирующего мяч внизу, у него рука в естественном положении. Получается корявость у нас не наказывается, а.... И потом всякие сбголубые барбосы и им подобные возбухают, что это Спартаку подсуживают и т.д.
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