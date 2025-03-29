Дзюба назвал двух игроков, за которыми будущее сборной России

Нападающий Артем Дзюба прокомментировал прогресс полузащитника Алексея Батракова.

– Батраков сделал голевую на твой рекордный гол за сборную. Простава перед ним будет?

– Думаю, не надо молодого человека портить (смеeтся). Он сейчас на правильной, хорошей волне. Я ему очень благодарен – если будет возможность, с удовольствием бы встретился с ним, посидел за одним столом. Но с нашим графиком это будет трудно осуществить.

А так он реально красавец. Я застал его первые месяцы в основе «Локомотива», и вот он уже в сборной – ведeт игру, пытается солировать. За ним и за Максом Глушенковым будущее. От них зависит, насколько наша сборная будет сильна.