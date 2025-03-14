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  • Радимов назвал сильные стороны «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем

Радимов назвал сильные стороны «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем

14 марта 2025, 23:23
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Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

  • Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.
  • Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.
  • «Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

«Стратегически «Зенит» устроит ничья в матче со «Спартаком», но петербуржцы не будут играть на ничью.

Если брать в совокупности, то атака «Спартака» сильнее, чем у «Зенита». Мне кажется, что у «Спартака» и выбор больше, и футболисты разноплановые. У «Зенита» баланс между атакой и обороной лучше.

Здесь и сейчас «Спартак» должен бороться за чемпионство, и именно в 100 лет «Зенита» должен постараться выиграть», – сказал Радимов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (1)
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Diminio
1742017773
Жаба не допустит этого, он согласится чтобы ему напихали и из него вывалились головастики он их пристроит в судейскую.
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