Радимов назвал сильные стороны «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем

Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».

Команды встретятся на «Лукойл Арене» в Москве.

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 19:45 мск.

«Зенит» делит лидерство в РПЛ с «Краснодаром», «Спартак» отстает от них на 3 очка.

«Стратегически «Зенит» устроит ничья в матче со «Спартаком», но петербуржцы не будут играть на ничью.

Если брать в совокупности, то атака «Спартака» сильнее, чем у «Зенита». Мне кажется, что у «Спартака» и выбор больше, и футболисты разноплановые. У «Зенита» баланс между атакой и обороной лучше.

Здесь и сейчас «Спартак» должен бороться за чемпионство, и именно в 100 лет «Зенита» должен постараться выиграть», – сказал Радимов.