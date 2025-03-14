Жена Карпина – о возрасте вызванного в сборную Дзюбы: «Меня Валерий регулярно вызывает, хотя мне тоже за 30»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала на «Матч ТВ» решение мужа вернуть в команду Артема Дзюбу.
– Стой-стой, Даш, тех, кому за 30, говорил Валерий Георгиевич, вызывать не будут. Он так часто в семье тоже переобувается?
– Ну нет. Меня регулярно вызывает, хотя мне уже за 30 тоже, как и Дзюбе. Мы примерно ровесники.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: Спортс