Глушаков рассказал о полученных предложениях после ухода из «Химок»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков подтвердил, что у него есть варианты продолжения профессиональной карьеры.

– Пока нет понимания по продолжению карьеры. Сейчас я тренируюсь со «СКА Ростов» из Медиалиги.

Тренируюсь, бегаю. Посмотрю, что будет дальше.

– Были ли у вас предложения от клубов РПЛ и Первой лиги этой зимой?

– Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока не было, но, надеюсь, будут. Готов рассматривать разные варианты.