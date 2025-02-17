Глушаков рассказал о полученных предложениях после ухода из «Химок»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков подтвердил, что у него есть варианты продолжения профессиональной карьеры.
– Пока нет понимания по продолжению карьеры. Сейчас я тренируюсь со «СКА Ростов» из Медиалиги.
Тренируюсь, бегаю. Посмотрю, что будет дальше.
– Были ли у вас предложения от клубов РПЛ и Первой лиги этой зимой?
– Были предложения от клубов Первой лиги. Из РПЛ пока не было, но, надеюсь, будут. Готов рассматривать разные варианты.
- 1 февраля «Химки» расторгли контракт с Глушаковым.
- Полузащитник отправился в Турцию, где тренировался с «Енисеем».
- Ранее Глушаков утверждал, что сезон-2024/25 последний в его карьере.
Источник: «Спорт-Экспресс»