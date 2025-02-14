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  • Радимов назвал сильные качества новичка «Спартака» из Аргентины

Радимов назвал сильные качества новичка «Спартака» из Аргентины

14 февраля 2025, 05:20
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил уровень новичка «Спартака» Пабло Солари.

«Насколько я слышал от своих друзей из Аргентины, Солари – это очень техничный футболист и очень быстрый, который как раз может добавить того, чего «Спартаку» не хватало – обыгрыша один в один. Он это делает легко и на большой скорости.

Он будет создавать проблемы для обороны других команд, в этом плане развяжет руки Угальде и Барко», – сказал Радимов.

  • «Спартак» купил Солари из «Ривер Плейта» за 10 млн евро.
  • Аргентинец подписал контракт до 2029 года. Он взял 7-й номер.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Солари Пабло Радимов Владислав
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FWSPM
1739523460
Будут разрывать эту колхозную лигу вместе с Барковым
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