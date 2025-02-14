Радимов назвал сильные качества новичка «Спартака» из Аргентины

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил уровень новичка «Спартака» Пабло Солари.
«Насколько я слышал от своих друзей из Аргентины, Солари – это очень техничный футболист и очень быстрый, который как раз может добавить того, чего «Спартаку» не хватало – обыгрыша один в один. Он это делает легко и на большой скорости.
Он будет создавать проблемы для обороны других команд, в этом плане развяжет руки Угальде и Барко», – сказал Радимов.
- «Спартак» купил Солари из «Ривер Плейта» за 10 млн евро.
- Аргентинец подписал контракт до 2029 года. Он взял 7-й номер.
Источник: «Матч ТВ»