Барросо: «УЕФА хочет вернуть Россию»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо высказался о возможном возвращении России в европейский футбол.

– Вы верите в то, что российские футбольные клубы вернут в еврокубки в ближайшие два года?

– Честно говоря, понятия не имею. Это зависит исключительно от УЕФА и политической ситуации в мире. Конечно, это все не так просто, как может показаться. Думаю, УЕФА хочет разрешить российским клубам играть в еврокубках, но это может занять от двух до пяти лет.

– Как в целом люди во Франции воспринимают возможное возвращение российских команд на международную арену?

– Сто процентов найдутся и сторонники, и противники этого. Понимаете, здесь бан российских команд выглядит абсолютно логичным. Люди видят, что Россия не участвует в Олимпиаде, что страна находится под санкциями. Поэтому для регулярного болельщика это кажется нормальным. Даже учитывая тот факт, что спорт должен быть вне политики.