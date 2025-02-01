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Барросо: «УЕФА хочет вернуть Россию»

Журналист L’Équipe Жозе Барросо высказался о возможном возвращении России в европейский футбол.

– Вы верите в то, что российские футбольные клубы вернут в еврокубки в ближайшие два года?

– Честно говоря, понятия не имею. Это зависит исключительно от УЕФА и политической ситуации в мире. Конечно, это все не так просто, как может показаться. Думаю, УЕФА хочет разрешить российским клубам играть в еврокубках, но это может занять от двух до пяти лет.

– Как в целом люди во Франции воспринимают возможное возвращение российских команд на международную арену?

– Сто процентов найдутся и сторонники, и противники этого. Понимаете, здесь бан российских команд выглядит абсолютно логичным. Люди видят, что Россия не участвует в Олимпиаде, что страна находится под санкциями. Поэтому для регулярного болельщика это кажется нормальным. Даже учитывая тот факт, что спорт должен быть вне политики.

  • Россию отстранили в 2022 году.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший – летом с Беларусью.

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Источник: «РБ Спорт»

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01.02.2025 11:46
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Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1738405371
Понимаете, здесь бан российских команд выглядит абсолютно логичным. ================ А почему этот лягушатник, не говорит что нелогичным является то, что не отстранили Хохляндию и Евреев? дво,йные стандарты? ярая русофобия насаждённая Дядей Сэмом, съела остатки мозга европейцам
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rash1959
1738406054
Я так ДУМАЮ... а может ему в думу податься? там полна палата таких.
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Cleaner
1738411116
Козлина лягушачья этот Жозе Барросо...(((
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СПОРТ 21 века
1738453849
Если мистер президент "миротворец" предложит свои бумаги, на которых между строк будет видно поражение РФ, то возможно вернут. Уже план такой существует, он фактически готов к обсуждению. Там с виду видится победа России, однако если внимательно вчитаться в эти документы, это будет чистое поражение. Хитрый завуалированный план может вернуть РФ в общепринятую европейскую жизнь, но опять же унижение русской культуры, идентичности по миру от этого только возрастёт. Если же Россия будет действовать с позиции силы и предложит свои сценарии развития, то привычный всеми спорт у РФ ещё порядка 10 лет не выйдет в свет
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Oldtrafford83
1738479551
Поэтому для регулярного болельщика это кажется нормальным.- да с яух ли это нормально???
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