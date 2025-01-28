Реакция Мостового на 17-е место в рейтинге самых медийных лиц российского спорта

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к рейтингу самых медийных лиц российского спорта по итогам 2024 года.

«Приятно удивлен своим местом. С другой стороны, приятно расстроен. 17-е место все-таки не мое. Думаю, что должен был быть немного выше. Но это шутка. Если этот список из сотни номинантов, то это достаточно высокое место.

Скажу честно, особенно не следил и не знал, что составляются такие рейтинги. Другое дело, что вся жизнь в футболе. А футбол – самый популярный и медийный вид спорта, поэтому, хочешь или нет, всегда будешь задействован в каких-то номинациях.

Я к этому привык. Живу в этом с 15 лет. Футбольный год длится долго, поэтому думаю, что мое попадание в рейтинг связано с какими-то высказываниями, мероприятиями. Спокойно отношусь и не стараюсь выставлять себя напоказ.

С первым местом Овечкина согласен. Мы всей страной ждем, когда он побьет вечный рекорд. Карпин попал в рейтинг, потому что он главный тренер футбольной сборной. С фамилиями дальше можно поспорить.

Но, думаю, в первой десятке я должен быть. На следующий год я точно обгоню других«, – заявил Мостовой.