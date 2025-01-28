Определен самый медийный человек российского футбола

«Спорт-Экспресс» совместно с «Медиалогией» провел комплексное исследование медийной активности деятелей российского спорта в 2024 году.
Для формирования рейтинга использовали три показателя:
- число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;
- число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;
- специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.
Самым медийным спортсменом 2024 года оказался хоккеист Александр Овечкин. Далее идет главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
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