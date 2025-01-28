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Определен самый медийный человек российского футбола

«Спорт-Экспресс» совместно с «Медиалогией» провел комплексное исследование медийной активности деятелей российского спорта в 2024 году.

Для формирования рейтинга использовали три показателя:

  • число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;
  • число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;
  • специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей – числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Самым медийным спортсменом 2024 года оказался хоккеист Александр Овечкин. Далее идет главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Также в топ-10 попали:

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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