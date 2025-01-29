Писарев посоветовал игроку «Спартака» сменить команду: «Срочно уходить!»

Тренер сборной России Николай Писарев назвал футболистов «Спартака», которым нужно покинуть московский клуб текущей зимой.

– Игнатову уходить срочно! Потому что уже начинают забывать, что есть такой футболист. И у него реально уже «пересид», он уже пять лет перспективный, столько же времени ему ищут позицию на поле... Так что ему, на мой взгляд, надо срочно менять команду.

Что касается Зиньковского, то он должен найти новый клуб без проблем, но он должен ему стилистически подходить. Антон – чистый вингер, который не может быть никем, кроме вингера.

– Как будто ему подходит «Локомотив»?

– Возможно, подходит, но там ведь тоже конкуренция, насколько я помню, никто не ушел.