Гол Головина, переговоры «Динамо» и «Ростова» по Глебову, неудачный дебют Хусанова в «Манчестер Сити» и другие новости

Дзюба выбрал лучший момент в карьере.
Рэшфорд готов пойти на сокращение зарплаты ради аренды в «Барселону».
Доннарумма на грани ухода из «ПСЖ» – клуб намерен урезать его зарплату.
Переход Хлусевича из «Спартака» в «Динамо» может сорваться: известна причина.
Арбитр РПЛ, заподозренный в преступлениях, написал заявление об уходе.
В ЦСКА прояснили ситуацию со снятием трансферного бана.
Невеста новичка «Зенита» Энрике похвасталась дорогим шопингом в Катаре.
Мостовой: «Спартак» меня продинамил»
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Ренн» (3:2).
Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте дебютного матча за «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед» отдал купленного за 95 миллионов Антони в аренду.
Панченко получил работу через сутки после окончания карьеры.
Подробности переговоров «Динамо» и «Ростова» по Глебову.
Гвардиола готов выучить русский язык ради Хусанова.