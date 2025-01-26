Гол Головина, переговоры «Динамо» и «Ростова» по Глебову, неудачный дебют Хусанова в «Манчестер Сити» и другие новости

Дзюба выбрал лучший момент в карьере.

Рэшфорд готов пойти на сокращение зарплаты ради аренды в «Барселону».

Доннарумма на грани ухода из «ПСЖ» – клуб намерен урезать его зарплату.

Переход Хлусевича из «Спартака» в «Динамо» может сорваться: известна причина.

Арбитр РПЛ, заподозренный в преступлениях, написал заявление об уходе.

В ЦСКА прояснили ситуацию со снятием трансферного бана.

Невеста новичка «Зенита» Энрике похвасталась дорогим шопингом в Катаре.

Мостовой: «Спартак» меня продинамил»

Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Ренн» (3:2).

Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте дебютного матча за «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» отдал купленного за 95 миллионов Антони в аренду.

Панченко получил работу через сутки после окончания карьеры.

Подробности переговоров «Динамо» и «Ростова» по Глебову.

Гвардиола готов выучить русский язык ради Хусанова.