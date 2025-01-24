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  • Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов

Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов

По итогам 7-го тура общего этапа Лиги Европы места в топ-24 таблицы и участие в плей-офф забронировали 15 команд.

Это «Лацио» (19 очков), «Айнтрахт» (16), «Атлетик» (16), «Манчестер Юнайтед» (15), «Лион» (14), «Тоттенхэм» (14), «Андерлехт» (14), «ФКСБ» (14), «Галатасарай» (13), «Буде-Глимт» (13), «Виктория» (12), «Олимпиакос» (12), «Рейнджерс» (11), «АЗ Алкмаар» (11) и «Юнион СЖ» (11).

Римляне при этом гарантировали себе место в топ-8 и прямой выход в 1/8 финала.

Также на данный момент в плей-офф проходят «Аякс» (10), «ПАОК» (10), «Реал Сосьедад» (10), «Мидтьюлланд» (10), «Эльфсборг» (10), «Рома» (9), «Ференцварош» (9), «Фенербахче» (9) и «Бешикташ» (9).

Находтся вне топ-24, но сохраняют шансы в него попасть «Порту» (8), «Твенте» (7), «Брага» (7), «Хоффенхайм» (6), и тель-авивский «Маккаби» (6).

Потеряли шансы на выход в плей-офф «РФШ» (5), пражская «Славия» (4), «Мальме» (4), «Лудогорец» (3), «Карабах» (3), «Ницца» (2) и «Динамо К» (1).

Шансы на семь оставшихся позиций в топ-8 и прямое попадание в 1/8 финала сохраняют все команды, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф.

  • Матчи заключительного 8-го тура пройдут 30 января.
  • В них сыграют «Аякс» – «Галатасарай», «Рома» – «Айнтрахт», «Атлетик» – «Виктория», «Динамо Киев» – «РФШ», «Мидтьюлланд» – «Фенербахче», «Твенте» – «Бешикташ», «Ференцварош» – «АЗ Алкмаар», «ФКСБ» – «Манчестер Юнайтед», «Маккаби» – «Порту», «Ницца» – «Буде-Глимт», «Олимпиакос» – «Карабах», «Лион» – «Лудогорец», «Рейнджерс» – «Юнион СЖ», «Реал Сосьедад» – «ПАОК», «Андерлехт» – «Хоффенхайм», «Брага» – «Лацио», «Славия» – «Мальме», «Тоттенхэм» – «Эльфсборг».

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Источник: «Бомбардир»

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