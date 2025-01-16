17 января 2025 года в рамках 18-го тура Лиги 1 на стадионе «Пьер Моруа» «Лилль» примет «Ниццу». Обе команды находятся в верхней части таблицы, и этот матч имеет большое значение для обеих сторон в борьбе за высокие позиции. «Лилль» стабилен на своем поле, но «Ницца» обладает отличной атакой и не проигрывает в последних встречах против «Лилля».

«Лилль»

«Лилль» занимает 5-е место с 29 очками после 17 туров и в последние недели немного снизил темп. В последних 5 играх команда забила лишь 4 гола, что свидетельствует о проблемах в атаке, несмотря на наличие сильных игроков, таких как Джонатан Дэвид, который продолжает быть лучшим бомбардиром команды. Защита «Лилля» стабильна, пропустив всего 3 гола за последние 5 матчей. Тем не менее, команда часто не может найти свой ритм в атаке, что сказывается на результатах.

Последние матчи «Лилль»:

«Ницца»

«Ницца» занимает 4-е место с 30 очками, и хотя команда демонстрирует отличные результаты в атаке, пропускает слишком много голов, что делает ее уязвимой. В последних 5 играх «Ницца» забила 11 голов, но пропустила 7. Это подчеркивает их атакующий потенциал, но проблемы в защите могут сыграть ключевую роль в предстоящем матче. Эванн Гессан, с 9 голами, продолжает быть лидером в атаке, и именно его усилия будут важны для успеха «Ниццы» в этом поединке.

Последние матчи «Ницца»:

Личные встречи

История очных матчей показывает, что «Ницца» стабильно забивает в матчах против «Лилля». В последних 5 встречах обе команды обменивались голами, и в последних трех встречах было зафиксировано по одной ничьей и две победы «Ниццы». Это говорит о том, что «Ницца» достаточно уверенно играет против «Лилля», особенно в атаке.

Последние встречи:

Статистика команд

«Лилль»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Ницца»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Лилль» – «Ницца»

В этом матче «Лилль» будет играть дома, что дает им определенное преимущество. Однако атакующие возможности «Ниццы» могут создать проблемы для обороны «Лилля», особенно учитывая их нестабильную игру в атаке. Ожидается, что обе команды обменяются голами, но в целом «Ницца» выглядит более уверенно в атаке и может воспользоваться ошибками соперника в обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ниццы» – коэффициент 2.75

– коэффициент 2.75 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Ничья – коэффициент 3.30

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ниццы» за коэффициент 9.00

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