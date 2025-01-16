17 января 2025 года в рамках 18-го тура Лиги 1 на стадионе «Пьер Моруа» «Лилль» примет «Ниццу». Обе команды находятся в верхней части таблицы, и этот матч имеет большое значение для обеих сторон в борьбе за высокие позиции. «Лилль» стабилен на своем поле, но «Ницца» обладает отличной атакой и не проигрывает в последних встречах против «Лилля».
«Лилль»
«Лилль» занимает 5-е место с 29 очками после 17 туров и в последние недели немного снизил темп. В последних 5 играх команда забила лишь 4 гола, что свидетельствует о проблемах в атаке, несмотря на наличие сильных игроков, таких как Джонатан Дэвид, который продолжает быть лучшим бомбардиром команды. Защита «Лилля» стабильна, пропустив всего 3 гола за последние 5 матчей. Тем не менее, команда часто не может найти свой ритм в атаке, что сказывается на результатах.
Последние матчи «Лилль»:
- 14.01.2025: «Марсель» 1:1 «Лилль» (победа в серии пенальти 4:3)
- 10.01.2025: «Осер» 0:0 «Лилль»
- 04.01.2025: «Лилль» 1:1 «Нант»
- 20.12.2024: «Руан» 0:1 «Лилль» (Кубок)
- 14.12.2024: «Марсель» 1:1 «Лилль»
«Ницца»
«Ницца» занимает 4-е место с 30 очками, и хотя команда демонстрирует отличные результаты в атаке, пропускает слишком много голов, что делает ее уязвимой. В последних 5 играх «Ницца» забила 11 голов, но пропустила 7. Это подчеркивает их атакующий потенциал, но проблемы в защите могут сыграть ключевую роль в предстоящем матче. Эванн Гессан, с 9 голами, продолжает быть лидером в атаке, и именно его усилия будут важны для успеха «Ниццы» в этом поединке.
Последние матчи «Ницца»:
- 14.01.2025: «Бастия» 0:1 «Ницца» (Кубок)
- 11.01.2025: «Реймс» 2:4 «Ницца»
- 03.01.2025: «Ницца» 3:2 «Ренн»
- 21.12.2024: «Корте» 1:1 «Ницца» (поражение по пенальти 3:5)
- 15.12.2024: «Монпелье» 2:2 «Ницца»
Личные встречи
История очных матчей показывает, что «Ницца» стабильно забивает в матчах против «Лилля». В последних 5 встречах обе команды обменивались голами, и в последних трех встречах было зафиксировано по одной ничьей и две победы «Ниццы». Это говорит о том, что «Ницца» достаточно уверенно играет против «Лилля», особенно в атаке.
Последние встречи:
- 10.11.2024: «Ницца» 2:2 «Лилль»
- 19.05.2024: «Лилль» 2:2 «Ницца»
- 11.08.2023: «Ницца» 1:1 «Лилль»
- 29.01.2023: «Ницца» 1:0 «Лилль»
- 31.08.2022: «Лилль» 1:2 «Ницца»
Статистика команд
«Лилль»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
«Ницца»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Лилль» – «Ницца»
В этом матче «Лилль» будет играть дома, что дает им определенное преимущество. Однако атакующие возможности «Ниццы» могут создать проблемы для обороны «Лилля», особенно учитывая их нестабильную игру в атаке. Ожидается, что обе команды обменяются голами, но в целом «Ницца» выглядит более уверенно в атаке и может воспользоваться ошибками соперника в обороне.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ниццы» – коэффициент 2.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Ничья – коэффициент 3.30
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ниццы» за коэффициент 9.00
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!