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    • Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Ницца», Лига 1, 17 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Ницца», Лига 1, 17 января 2025 года

    17 января 2025 года в рамках 18-го тура Лиги 1 на стадионе «Пьер Моруа» «Лилль» примет «Ниццу». Обе команды находятся в верхней части таблицы, и этот матч имеет большое значение для обеих сторон в борьбе за высокие позиции. «Лилль» стабилен на своем поле, но «Ницца» обладает отличной атакой и не проигрывает в последних встречах против «Лилля».

    «Лилль»

    «Лилль» занимает 5-е место с 29 очками после 17 туров и в последние недели немного снизил темп. В последних 5 играх команда забила лишь 4 гола, что свидетельствует о проблемах в атаке, несмотря на наличие сильных игроков, таких как Джонатан Дэвид, который продолжает быть лучшим бомбардиром команды. Защита «Лилля» стабильна, пропустив всего 3 гола за последние 5 матчей. Тем не менее, команда часто не может найти свой ритм в атаке, что сказывается на результатах.

    Последние матчи «Лилль»:

    • 14.01.2025: «Марсель» 1:1 «Лилль» (победа в серии пенальти 4:3)
    • 10.01.2025: «Осер» 0:0 «Лилль»
    • 04.01.2025: «Лилль» 1:1 «Нант»
    • 20.12.2024: «Руан» 0:1 «Лилль» (Кубок)
    • 14.12.2024: «Марсель» 1:1 «Лилль»

    «Ницца»

    «Ницца» занимает 4-е место с 30 очками, и хотя команда демонстрирует отличные результаты в атаке, пропускает слишком много голов, что делает ее уязвимой. В последних 5 играх «Ницца» забила 11 голов, но пропустила 7. Это подчеркивает их атакующий потенциал, но проблемы в защите могут сыграть ключевую роль в предстоящем матче. Эванн Гессан, с 9 голами, продолжает быть лидером в атаке, и именно его усилия будут важны для успеха «Ниццы» в этом поединке.

    Последние матчи «Ницца»:

    Личные встречи

    История очных матчей показывает, что «Ницца» стабильно забивает в матчах против «Лилля». В последних 5 встречах обе команды обменивались голами, и в последних трех встречах было зафиксировано по одной ничьей и две победы «Ниццы». Это говорит о том, что «Ницца» достаточно уверенно играет против «Лилля», особенно в атаке.

    Последние встречи:

    • 10.11.2024: «Ницца» 2:2 «Лилль»
    • 19.05.2024: «Лилль» 2:2 «Ницца»
    • 11.08.2023: «Ницца» 1:1 «Лилль»
    • 29.01.2023: «Ницца» 1:0 «Лилль»
    • 31.08.2022: «Лилль» 1:2 «Ницца»

    Статистика команд

    «Лилль»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Ницца»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    Прогноз на матч «Лилль» – «Ницца»

    В этом матче «Лилль» будет играть дома, что дает им определенное преимущество. Однако атакующие возможности «Ниццы» могут создать проблемы для обороны «Лилля», особенно учитывая их нестабильную игру в атаке. Ожидается, что обе команды обменяются голами, но в целом «Ницца» выглядит более уверенно в атаке и может воспользоваться ошибками соперника в обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ниццы» – коэффициент 2.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Ничья – коэффициент 3.30

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ниццы» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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