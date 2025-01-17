Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лилль» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

«Лилль» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

17 января 2025, 21:55
Лилль
17.01.2025, пятница, 23:05
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
48' Х. Арнар Харальдссон 63' Б. Диаките
29' С. Диоп
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
17
Bernard Nguene
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевалье
31
Исмаили
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
12
Менье
20
Гомеш
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
4-1-1-1-3
1
Булка
92
Клосс
55
Ндайшими
4
Данте
2
Абди
13
Росарио
6
Будауи
10
Диоп
29
Гессан
50
Чо
9
Лаборд
10
Харальдссон
2
Манди
2
Манди
10
Харальдссон
20
Гомеш
17
Мукау
17
Мукау
20
Гомеш
5
Баккер
32
Буадди
32
Буадди
5
Баккер
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
2
Абди
3
Бар
3
Бар
2
Абди
13
Росарио
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
13
Росарио
10
Диоп
26
Буанани
26
Буанани
10
Диоп
9
Лаборд
14
Мукоко
14
Мукоко
9
Лаборд
Остались в запасе
Лилль
Ницца
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лилль - Ницца
1
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
518
411
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.02
2.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ниццы», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль»«Ницца»

«Лилль» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Лилль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+