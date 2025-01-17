17.01.2025, пятница, 23:05
Франция. Лига 1, 18 тур
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лилль
Лилль
3-2-3-1-1
30
Шевалье
31
Исмаили
18
Диаките
4
Александро
5
Баккер
12
Менье
20
Гомеш
21
Андре
10
Харальдссон
5
Кабелла
15
Дэвид
4-1-1-1-3
1
Булка
92
Клосс
55
Ндайшими
4
Данте
2
Абди
13
Росарио
6
Будауи
10
Диоп
29
Гессан
50
Чо
9
Лаборд
10
Харальдссон
2
Манди
2
Манди
10
Харальдссон
20
Гомеш
17
Мукау
17
Мукау
20
Гомеш
5
Баккер
32
Буадди
32
Буадди
5
Баккер
5
Кабелла
11
Сахрауи
11
Сахрауи
5
Кабелла
2
Абди
3
Бар
3
Бар
2
Абди
13
Росарио
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
13
Росарио
10
Диоп
26
Буанани
26
Буанани
10
Диоп
9
Лаборд
14
Мукоко
14
Мукоко
9
Лаборд
Остались в запасе
Лилль
Ницца
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
17
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лилль - Ницца
1
3
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
518
411
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.02
2.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ниццы», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»