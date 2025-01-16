17 января 2025 года на стадионе RCDE в Барселоне состоится матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Эспаньол» и «Вальядолид». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за выживание, что делает матч ключевым для обеих сторон.

«Эспаньол»

После 19 туров «Эспаньол» располагается на 18-м месте с 16 очками. Команда не может одержать победу в последних 5 матчах, и вряд ли можно ожидать значительного улучшения на фоне таких результатов. В атаке команда испытывает серьезные проблемы, забив всего 2 гола в последних 5 матчах. Но стоит отметить, что в обороне «Эспаньол» выглядит достаточно стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который забил 6 голов в 17 матчах.

Последние матчи «Эспаньол»:

«Вальядолид»

«Вальядолид» в текущем сезоне выглядит несколько более уверенно, хотя и занимает 19-е место с 15 очками после 19 туров. В отличие от «Эспаньола», команда из Вальядолида забивает чуть больше – 5 голов в последних 5 матчах. Однако оборона продолжает пропускать довольно много – в среднем 1.60 гола за игру. В последнем матче Ла Лиги «Вальядолид» победил «Бетис» (1:0), что вселяет надежду на улучшение игры.

Последние матчи «Вальядолид»:

Личные встречи

Личные встречи между «Эспаньолом» и «Вальядолидом» показывают, что в последнее время «Эспаньол» имеет преимущество, выиграв 3 последние домашние встречи. Это дает уверенность, что «Эспаньол» способен взять верх и в этом матче, особенно если учесть, что команда выступает на своем поле.

Последние личные встречи:

Статистика команд

«Эспаньол»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Вальядолид»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Вальядолид»

Обе команды переживают трудный период, но «Эспаньол» обладает преимуществом домашнего поля, на котором они добились успеха в личных встречах с «Вальядолидом». В то время как «Вальядолид» продолжает сталкиваться с проблемами в обороне, они все же способны создавать моменты в атаке, особенно через Рауля Моро, который продолжает бороться за каждый гол.

Ожидается, что матч будет достаточно закрытым, с минимальным количеством голов, так как обе команды не могут похвастаться отличной атакой, но и не так часто допускают серьезные ошибки в защите.

Рекомендации для ставок:

Победа «Эспаньол» – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Ожидается, что обе команды не забьют – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:0 в пользу «Эспаньол» за коэффициент 6.50.

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