17 января 2025 года на стадионе RCDE в Барселоне состоится матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Эспаньол» и «Вальядолид». Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за выживание, что делает матч ключевым для обеих сторон.
«Эспаньол»
После 19 туров «Эспаньол» располагается на 18-м месте с 16 очками. Команда не может одержать победу в последних 5 матчах, и вряд ли можно ожидать значительного улучшения на фоне таких результатов. В атаке команда испытывает серьезные проблемы, забив всего 2 гола в последних 5 матчах. Но стоит отметить, что в обороне «Эспаньол» выглядит достаточно стабильно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который забил 6 голов в 17 матчах.
Последние матчи «Эспаньол»:
- 11.01.2025: «Эспаньол» 1:1 «Леганес»
- 22.12.2024: «Лас-Пальмас» 1:0 «Эспаньол»
- 18.12.2024: «Эспаньол» 1:1 «Валенсия»
- 14.12.2024: «Эспаньол» 0:0 «Осасуна»
- 09.12.2024: «Хетафе» 1:0 «Эспаньол»
«Вальядолид»
«Вальядолид» в текущем сезоне выглядит несколько более уверенно, хотя и занимает 19-е место с 15 очками после 19 туров. В отличие от «Эспаньола», команда из Вальядолида забивает чуть больше – 5 голов в последних 5 матчах. Однако оборона продолжает пропускать довольно много – в среднем 1.60 гола за игру. В последнем матче Ла Лиги «Вальядолид» победил «Бетис» (1:0), что вселяет надежду на улучшение игры.
Последние матчи «Вальядолид»:
- 11.01.2025: «Вальядолид» 1:0 «Бетис»
- 05.01.2025: «Оуренсе» 3:2 «Вальядолид»
- 20.12.2024: «Жирона» 3:0 «Вальядолид»
- 13.12.2024: «Вальядолид» 1:0 «Валенсия»
- 07.12.2024: «Лас-Пальмас» 2:1 «Вальядолид»
Личные встречи
Личные встречи между «Эспаньолом» и «Вальядолидом» показывают, что в последнее время «Эспаньол» имеет преимущество, выиграв 3 последние домашние встречи. Это дает уверенность, что «Эспаньол» способен взять верх и в этом матче, особенно если учесть, что команда выступает на своем поле.
Последние личные встречи:
- 19.08.2024: «Вальядолид» 1:0 «Эспаньол»
- 11.05.2024: «Вальядолид» 0:0 «Эспаньол» (Сегунда)
- 05.12.2023: «Эспаньол» 3:1 «Вальядолид» (Кубок)
- 14.10.2023: «Эспаньол» 2:0 «Вальядолид» (Сегунда)
- 05.03.2023: «Вальядолид» 2:1 «Эспаньол»
Статистика команд
«Эспаньол»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Вальядолид»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Вальядолид»
Обе команды переживают трудный период, но «Эспаньол» обладает преимуществом домашнего поля, на котором они добились успеха в личных встречах с «Вальядолидом». В то время как «Вальядолид» продолжает сталкиваться с проблемами в обороне, они все же способны создавать моменты в атаке, особенно через Рауля Моро, который продолжает бороться за каждый гол.
Ожидается, что матч будет достаточно закрытым, с минимальным количеством голов, так как обе команды не могут похвастаться отличной атакой, но и не так часто допускают серьезные ошибки в защите.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Эспаньол» – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Ожидается, что обе команды не забьют – коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 1:0 в пользу «Эспаньол» за коэффициент 6.50.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!