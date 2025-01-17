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  • «Эспаньол» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

«Эспаньол» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

17 января 2025, 21:50
Эспаньол
17.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
31' Х. Пуадо 74' Р. Фернандес
57' Х. Санчес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К) ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
26
Рафел Бауса
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
21
Селим Амалла
ЦП
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
23
Рока
9
Велис
4-1-3-2
1
Хейн
2
Перес
35
Ба
15
Санчес
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
21
Мартин
23
Ануар
18
Моро
10
Андре
9
Велис
20
Калеро
20
Калеро
9
Велис
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
23
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
23
Рока
23
Техеро
9
Фернандес
9
Фернандес
23
Техеро
18
Моро
21
Амалла
21
Амалла
18
Моро
24
Юрич
21
Ндиайе
21
Ндиайе
24
Юрич
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
2
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
16
Офсайды
1
0
Количество передач
340
626
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Вальядолида», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Вальядолид»

«Эспаньол» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Эспаньол
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