17.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
3-3-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
23
Рока
9
Велис
4-1-3-2
1
Хейн
2
Перес
35
Ба
15
Санчес
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
21
Мартин
23
Ануар
18
Моро
10
Андре
9
Велис
20
Калеро
20
Калеро
9
Велис
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
23
Рока
17
Каррерас
17
Каррерас
23
Рока
23
Техеро
9
Фернандес
9
Фернандес
23
Техеро
18
Моро
21
Амалла
21
Амалла
18
Моро
24
Юрич
21
Ндиайе
21
Ндиайе
24
Юрич
Остались в запасе
Эспаньол
Вальядолид
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Рафел Бауса
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
20
Чуки
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
19
Адриан Арну
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Эспаньол - Вальядолид
2
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
16
Офсайды
1
0
Количество передач
340
626
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Вальядолида», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Вальядолид»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»