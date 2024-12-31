Самедов охарактеризовал Угальде двумя словами

Александр Самедов высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

– Что думаешь про Угальде?

– К нему было много негатива. Я аплодирую. Реально аплодирую. Я еще в игре с «Факелом» видел – он такой неприятный.

Я когда смотрел сверху, мы играли с ними – он вообще меганеприятный чудак: он маневрирует, умеет играть на линии, спиной к воротам, у него хорошие открывания, хорош в подыгрыше. Я рад за него.

– Если бы остался Соболев, Угальде смог бы так раскрыться?

– У Станковича играл бы Угальде. Там авторитет Соболева не сыграл бы никак, у Станковича есть сумасшедший авторитет – это был топовый футболист.

То есть, ты не по каким критериям не можешь его переехать, он тебя просто схавает. Думаю. Так бы и произошло.