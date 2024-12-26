Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Файзуллаев объяснил, почему плохо знал русский язык до перехода в ЦСКА

    Файзуллаев объяснил, почему плохо знал русский язык до перехода в ЦСКА

    Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как учил русский язык.

    – В Узбекистане русский – почти второй язык. Почему ты так плохо его знал, когда только приехал?

    – В Ташкенте в школах преподают русский, а вот в Сырдарье – нет. Когда перешел в академию «Пахтакора», я не знал ни слова по-русски.

    Чтобы ты понимал: переезд из Сырдарьи в Ташкент – это как попасть в другой мир. Это касается всего. В моем родном городе говорили только на узбекском.

    – У тебя же тренер в «Пахтакоре» был русский. Как ты тренировался?

    – Тренер разговаривал только на русском языке. Первое время вообще не понимал, что он говорит. Я просто повторял то, что делали пацаны, ха-ха.

    Потом стал анализировать их действия, это помогло немного начать понимать русский язык.

    – А если тренер говорил что-то лично тебе?

    – Был случай: тренер мне пихает, кричит, а я просто киваю, вообще ничего не понимая, ха-ха.

    Окончательно выучил русский только после перехода в ЦСКА. Даже интервью могу уже давать на вашем языке.

    • Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
    • В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Новости по теме
    Файзуллаев объяснил, почему не перевез родителей из Узбекистана в Москву 5
    Игрок из РПЛ стал лучшим футболистом 2024 года в Узбекистане 2
    Файзуллаева призвали не переходить в топ-5 лиг Европы 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 