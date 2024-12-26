Файзуллаев объяснил, почему плохо знал русский язык до перехода в ЦСКА

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как учил русский язык.
– В Узбекистане русский – почти второй язык. Почему ты так плохо его знал, когда только приехал?
– В Ташкенте в школах преподают русский, а вот в Сырдарье – нет. Когда перешел в академию «Пахтакора», я не знал ни слова по-русски.
Чтобы ты понимал: переезд из Сырдарьи в Ташкент – это как попасть в другой мир. Это касается всего. В моем родном городе говорили только на узбекском.
– У тебя же тренер в «Пахтакоре» был русский. Как ты тренировался?
– Тренер разговаривал только на русском языке. Первое время вообще не понимал, что он говорит. Я просто повторял то, что делали пацаны, ха-ха.
Потом стал анализировать их действия, это помогло немного начать понимать русский язык.
– А если тренер говорил что-то лично тебе?
– Был случай: тренер мне пихает, кричит, а я просто киваю, вообще ничего не понимая, ха-ха.
Окончательно выучил русский только после перехода в ЦСКА. Даже интервью могу уже давать на вашем языке.
- Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
- В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.