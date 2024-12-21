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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут», Премьер-лига, 22 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут», Премьер-лига, 22 декабря 2024 года

    22 декабря на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 17-го тура Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут». Обе команды показывают результативный футбол, что обещает зрелищное противостояние.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает 13 место с 22 очками. Команда прервала серию неудач победой над «Манчестер Сити» (2:1). Однако нестабильность обороны остается проблемой, ведь в последних 5 матчах команда пропустила 11 голов. Алехандро Гарначо, забивший 8 голов в сезоне, является ключевой фигурой атаки.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    • Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед (Кубок)
    • Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед
    • Виктория Пльзень 1:2 Манчестер Юнайтед (Лига Европы)
    • Манчестер Юнайтед 2:3 Ноттингем Форест
    • Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед

    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 6 место с 25 очками. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в 4 последних матчах. Джастин Клюйверт – лучший бомбардир команды с 5 голами, активно участвует в атакующих действиях. Однако оборона гостей уязвима, что может сыграть решающую роль.

    Последние матчи «Борнмута»:

    • Борнмут 1:1 Вест Хэм
    • Ипсвич 1:2 Борнмут
    • Борнмут 1:0 Тоттенхэм
    • Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
    • Борнмут 1:2 Брайтон

    Личные встречи

    В последних 6 очных матчах команды обменялись победами. «Манчестер Юнайтед» выигрывал крупно на своем поле, тогда как «Борнмут» также имеет успешные игры в домашней обстановке. В апреле 2024 года матч завершился ничьей (2:2), что подчеркивает равенство сил.

    Статистика

    «Манчестер Юнайтед»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    «Борнмут»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»

    «Манчестер Юнайтед» обладает преимуществом домашнего поля, а их атака способна создать много моментов. Однако проблемы в обороне могут позволить «Борнмуту» найти свои шансы. Учитывая форму обеих команд, результативный матч выглядит наиболее вероятным.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.95

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 12.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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