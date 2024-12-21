22 декабря на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 17-го тура Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут». Обе команды показывают результативный футбол, что обещает зрелищное противостояние.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 13 место с 22 очками. Команда прервала серию неудач победой над «Манчестер Сити» (2:1). Однако нестабильность обороны остается проблемой, ведь в последних 5 матчах команда пропустила 11 голов. Алехандро Гарначо, забивший 8 голов в сезоне, является ключевой фигурой атаки.

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

Тоттенхэм 4:3 Манчестер Юнайтед (Кубок)

Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед

Виктория Пльзень 1:2 Манчестер Юнайтед (Лига Европы)

Манчестер Юнайтед 2:3 Ноттингем Форест

Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед

«Борнмут»

«Борнмут» занимает 6 место с 25 очками. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в 4 последних матчах. Джастин Клюйверт – лучший бомбардир команды с 5 голами, активно участвует в атакующих действиях. Однако оборона гостей уязвима, что может сыграть решающую роль.

Последние матчи «Борнмута»:

Борнмут 1:1 Вест Хэм

Ипсвич 1:2 Борнмут

Борнмут 1:0 Тоттенхэм

Вулверхэмптон 2:4 Борнмут

Борнмут 1:2 Брайтон

Личные встречи

В последних 6 очных матчах команды обменялись победами. «Манчестер Юнайтед» выигрывал крупно на своем поле, тогда как «Борнмут» также имеет успешные игры в домашней обстановке. В апреле 2024 года матч завершился ничьей (2:2), что подчеркивает равенство сил.

Статистика

«Манчестер Юнайтед»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«Борнмут»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» обладает преимуществом домашнего поля, а их атака способна создать много моментов. Однако проблемы в обороне могут позволить «Борнмуту» найти свои шансы. Учитывая форму обеих команд, результативный матч выглядит наиболее вероятным.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 12.50.

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