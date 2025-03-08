Селюк назвал отличия Файзуллаева от Хусанова и Шомуродова

Агент Дмитрий Селюк оценил шансы на выгодную продажу ЦСКА узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

– Реально ли ЦСКА продать Файзуллаева за большие деньги на фоне успехов его соотечественников?

– Продают не по национальным признакам, а по определенным качествам. Файзуллаев – хороший футболист, вопросов нет. Но ему не хватает физических данных. Таких игроков можно найти в Испании и так далее.

Но Хусанов и Шомуродов отличаются. Чем? Например, Хусанов очень быстрый и он под метр девяносто. Файзуллаев более техничен, но не так атлетичен. Но на любого футболиста есть свой покупатель.

Сегодня атлетичный футбол. Те же бразильцы на чемпионатах мира выходят из группы и сразу вылетают. На одной технике далеко не уедешь. Нужны атлетичные параметры. Те же разговоры про Захаряна и «Челси». Какое «Челси»? Он в Сан-Себастьяне все время травмирован, а в Испании балет по сравнению с Англией.

Я бы на месте РФС ввел бы финансовый фэйр-плей, который бы отражал интересы чемпионата. Например, «Спартак» тратит на Ливая Гарсию 20 миллионов, а у других 10 миллионов их годовой бюджет.

– Но ЦСКА приобрел Файзуллаева за 500 тысяч евро.

– Нет, с ним все нормально. Он хороший и качественный футболист. Другое дело, что после перестановок Николича Файзуллаев теряет свою позицию. Главный тренер под Пьянича делает «ромб», чтобы он играл, хотя ему непонятно сколько лет. Но страдает тот же Файзуллаев.

Посмотрим, что будет в матче ЦСКА с «Химками». Надо отдать должное, ЦСКА неплохо сыграл против «Зенита» в прошлом матче. Но тут вопрос, ЦСКА неплохо сыграл или «Зенит» провалился? По первым матчам судить нельзя. Потому что все другие команды из топ-5 тоже невыразительно выглядели. Посмотрим, что будет еще после 2-3 туров.

– Как вы оцените среднеазиатский рынок? Много ли хороших игроков?

– Я сейчас столкнулся с таджикистанским футболом, так как там работает тренером Черевченко. К нему поехали играть мои футболисты. Там есть очень хорошие ребята.

В Азии можно найти очень качественных футболистов. Потому что у них такой менталитет, они работоспособные ребята. Особенно, если ребята из бедных семей. Узбекистанские команды играют очень неплохо. Тот, кто ищет, всегда найдет. И в России много талантливых футболистов, просто надо смотреть под ноги.