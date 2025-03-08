Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Селюк назвал отличия Файзуллаева от Хусанова и Шомуродова

Сегодня, 11:02

Агент Дмитрий Селюк оценил шансы на выгодную продажу ЦСКА узбекистанского полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

– Реально ли ЦСКА продать Файзуллаева за большие деньги на фоне успехов его соотечественников?

– Продают не по национальным признакам, а по определенным качествам. Файзуллаев – хороший футболист, вопросов нет. Но ему не хватает физических данных. Таких игроков можно найти в Испании и так далее.

Но Хусанов и Шомуродов отличаются. Чем? Например, Хусанов очень быстрый и он под метр девяносто. Файзуллаев более техничен, но не так атлетичен. Но на любого футболиста есть свой покупатель.

Сегодня атлетичный футбол. Те же бразильцы на чемпионатах мира выходят из группы и сразу вылетают. На одной технике далеко не уедешь. Нужны атлетичные параметры. Те же разговоры про Захаряна и «Челси». Какое «Челси»? Он в Сан-Себастьяне все время травмирован, а в Испании балет по сравнению с Англией.

Я бы на месте РФС ввел бы финансовый фэйр-плей, который бы отражал интересы чемпионата. Например, «Спартак» тратит на Ливая Гарсию 20 миллионов, а у других 10 миллионов их годовой бюджет.

– Но ЦСКА приобрел Файзуллаева за 500 тысяч евро.

– Нет, с ним все нормально. Он хороший и качественный футболист. Другое дело, что после перестановок Николича Файзуллаев теряет свою позицию. Главный тренер под Пьянича делает «ромб», чтобы он играл, хотя ему непонятно сколько лет. Но страдает тот же Файзуллаев.

Посмотрим, что будет в матче ЦСКА с «Химками». Надо отдать должное, ЦСКА неплохо сыграл против «Зенита» в прошлом матче. Но тут вопрос, ЦСКА неплохо сыграл или «Зенит» провалился? По первым матчам судить нельзя. Потому что все другие команды из топ-5 тоже невыразительно выглядели. Посмотрим, что будет еще после 2-3 туров.

– Как вы оцените среднеазиатский рынок? Много ли хороших игроков?

– Я сейчас столкнулся с таджикистанским футболом, так как там работает тренером Черевченко. К нему поехали играть мои футболисты. Там есть очень хорошие ребята.

В Азии можно найти очень качественных футболистов. Потому что у них такой менталитет, они работоспособные ребята. Особенно, если ребята из бедных семей. Узбекистанские команды играют очень неплохо. Тот, кто ищет, всегда найдет. И в России много талантливых футболистов, просто надо смотреть под ноги.

  • На этой неделе узебкистанский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов был признан лучшим игроком команды в феврале.
  • Узбекистанский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов на этой неделе забил победный гол в матче против «Атлетика» (2:1) в Лиге Европы.
  • 21-летний Файзуллаев провел в этом сезоне 24 матча за ЦСКА, забил 3 гола, отдал 6 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 8 миллионов евро.

Еще по теме:
«Идут финансовые проверки»: Селюк назвал причину ухода Карпина из «Ростова» 11
Агент Селюк: «У меня зла не хватает на то, что творит Карпин со сборной России» 11
Селюк спрогнозировал скандалы в «Динамо» в случае прихода Карпина 3
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Рома Манчестер Сити ЦСКА Шомуродов Эльдор Хусанов Абдукодир Файзуллаев Аббосбек Селюк Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
Стало известно о ходе восстановления защитника «Зенита» от неврологического заболевания
11:41
Селюк назвал отличия Файзуллаева от Хусанова и Шомуродова
11:02
Стал известен предварительный диагноз травмированного Баринова
10:50
1
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
10:20
Черданцев похвалил ЦСКА
10:09
2
Неймар двумя словами отреагировал на возвращение в сборную Бразилии
09:50
1
Романцев оценил шансы «Спартака» на чемпионство
09:17
8
Карпин прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России
09:11
1
«Краснодар» стал лидером РПЛ, два клуба готовы пригласить Мостового, решение РФС по новичку ЦСКА и другие новости
01:23
1
Все новости
Все новости
Генич – о клубе РПЛ: «Это просто набор футболистов»
12:27
ЦСКА хочет продлить контракт с молодым защитником
12:17
Генич сказал, за счет чего «Краснодар» победил «Пари НН»
12:02
Червиченко поделился мнением о Соболеве
11:29
«Динамо» заключит новый контракт с китайским автоконцерном
11:16
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Ростов»: 8 марта
10:54
1
Радимов назвал двух футболистов, от которых зависит вся игра «Локомотива» в атаке
10:30
Черданцев похвалил ЦСКА
10:09
2
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 марта 2025
10:03
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 9 марта 2025
09:58
Романцев оценил шансы «Спартака» на чемпионство
09:17
8
Карпин прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России
09:11
1
Пьянич сказал, чем Акинфеев похож на Буффона
00:48
1
Реакция Галактионова на отсутствие рукопожатия с Бариновым после замены
00:24
1
Карпин ответил, когда перестал рассчитывать на Дзюбу в сборной России
Вчера, 23:59
1
Файзуллаев рассказал, как в Узбекистане его отговаривали от трансфера в ЦСКА
Вчера, 23:50
1
Ташуев оценил результат матча «Локомотив» – «Ахмат»
Вчера, 23:42
Умер экс-игрок и тренер «Зенита» Вадим Храповицкий
Вчера, 23:34
1
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Ахматом»
Вчера, 23:23
Мостовой пожаловался на несправедливость назначений тренеров в РПЛ
Вчера, 22:58
2
Капитан «Локомотива» не пожал руку Галактионову после замены
Вчера, 22:49
3
РПЛ заняла 6-е место в Европе по общей выручке клубов
Вчера, 22:31
3
РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и поднялся на 4-е место
Вчера, 22:13
10
Обзор матча «Локомотив» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:12
Экс-гендиректор «Спартака» – о Дзюбе: «Давайте преклоним колено перед ним и скажем: «Ты – король!»
Вчера, 21:56
7
Пьянич сказал, что его удивило в России
Вчера, 21:46
5
Карпин объяснил травматичность Захаряна в «Сосьедаде»
Вчера, 21:35
1
ВидеоБатраков забил в РПЛ впервые за 4 месяца
Вчера, 21:21
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 