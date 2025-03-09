Аморим – об «МЮ»: «Все плохо: нет игры, нет результата»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию в команде.
«Если смотреть на результат, то все плохо. В игре тоже нет серьезных улучшений. Хорошая новость в том, что мы учимся. Многое меняем, хоть вы этого и не замечаете. Я представляю, каким будет будущее команды.
В настоящем же у нас нет ни игры, ни результата. Но в мелочах игра улучшается. Это трудно заметить, но я вижу. В последних двух матчах мы прибавили, например, во владении мячом. Наши центральные защитники стали играть увереннее.
Некоторые футболисты совершенствуются индивидуально. Например, Джошуа Зиркзее», – сказал Аморим.
- Португалец пришел в клуб зимой.
- В АПЛ «МЮ» идет 15-м.
- Команда претендует на победу в Лиге Европы.
Источник: Goal