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  • Фанаты «МЮ» придут на матч с «Арсеналом» в черном – в знак «медленной смерти» клуба

Фанаты «МЮ» придут на матч с «Арсеналом» в черном – в знак «медленной смерти» клуба

Вчера, 09:56
3

Группировка фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 запланировала акцию на ближайший домашний матч АПЛ против «Арсенала» (9 марта).

Болельщики придут на игру в черном. Этим они хотят продемонстрировать символ «медленной смерти» клуба.

«Клуб умирает из-за огромных долгов, неэффективного управления, эксплуатации болельщиков.

Вина – на нынешнем владельце. Это самый большой кризис, который был в «МЮ» со времен Мюнхенской катастрофы.

Клуб идет назад, дальше будет становиться только хуже. Призываем фанатов подняться, объединиться», – сказано в заявлении The 1958.

  • «МЮ» идет в АПЛ 14-м.
  • Последний раз команда брала чемпионство в 2013-м году.
  • Манчестерцы претендуют на победу в Лиге Европы в этом сезоне.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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7:1
1741157982
давайте сразу крестный ход вокруг стадиона, как болелы динамы)
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мАсквобадгуно
1741158624
Из отдела кремации будут смотреть матч. Жду, когда же болельщики Спартака переоденутся в чёрное?
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