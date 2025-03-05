Фанаты «МЮ» придут на матч с «Арсеналом» в черном – в знак «медленной смерти» клуба

Группировка фанатов «Манчестер Юнайтед» The 1958 запланировала акцию на ближайший домашний матч АПЛ против «Арсенала» (9 марта).

Болельщики придут на игру в черном. Этим они хотят продемонстрировать символ «медленной смерти» клуба.

«Клуб умирает из-за огромных долгов, неэффективного управления, эксплуатации болельщиков.

Вина – на нынешнем владельце. Это самый большой кризис, который был в «МЮ» со времен Мюнхенской катастрофы.

Клуб идет назад, дальше будет становиться только хуже. Призываем фанатов подняться, объединиться», – сказано в заявлении The 1958.