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АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ноттингем Форест» (0:1)

Сегодня, 17:25

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» на своем поле победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Каллум Хадсон-Одои на 83-й минуте.

«Ноттингем Форест» занимает 3-е место в АПЛ с 51 очком после 28 матчей. «Манчестер Сити» идет 4-м с 47 баллами.

У «горожан» до 13 матчей подряд во всех турнирах продлилась серия без ничьих.

«Ноттингем Форест» прервал серию из 5 игр подряд без побед (без учета послематчевых пенальти).

Англия. АПЛ. 28-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Хадсон-Одои, 83.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ноттингем Форест
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