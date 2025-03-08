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АПЛ. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном», Салах забил два гола с пенальти

Вчера, 20:00

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» со счетом 3:1 в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Гости открыли счет в матче в конце первого тайма. На 45+1-й минуте отличился Уильям Смоллбоун.

«Ливерпуль» сравнял счет на 52-й минуте усилиями Дарвина Нуньеса. На 53-й победный гол хозяев забил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

В концовке египтянин упрочил преимущество «красных». Салах еще раз забил мяч с 11-метровой отметки на 88-й минуте.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 70 очками после 29 матчей. «Саутгемптон» идет 20-м с 9 баллами после 28 игр.

Беспроигрышная серия «красных» в чемпионате Англии достигла 25 матчей подряд. «Саутгемптон» потерпел 5-е поражение кряду во всех турнирах.

Англия. АПЛ. 28-й тур

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Смоллбоун, 45+1; 1:1 – Нуньес, 52; 2:1 – Салах, 53 (с пенальти); 3:1 – Салах, 88 (с пенальти).

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Ливерпуль
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