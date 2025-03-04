Тедеев: «Когда я впервые увидел Хусанова, сказал: «Будущий ван Дейк»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев вспомнил эмоции, когда он впервые увидел в игре защитника Абдукодира Хусанова.

Хусанов куплен у «Ланса» в январе за 40 миллионов евро без учета бонусов.

У Абдукодира в АПЛ 4 матча.

Он забил в Кубке Англии.

– Почему узбек Абдукодир Хусанов в 20 лет играет в «Манчестер Сити», а у нас даже близко нет такого центрального защитника?

– Вот это как раз результат работы тренера. Я хорошо знаю великого Анатолия Ивановича Юревича, моего учителя, по большому счету. Он вместе с Белявским взяли этого мальчишку в «Энергетик-БГУ» и вывели на совершенно новый уровень., подготовили его. Когда я, еще будучи тренером «Алании», в первый раз увидел Хусанова на видео, сразу сказал: «Растет будущий Вирджил ван Дейк».

– Да ладно?

– Ну да. Это было сказано отчасти в шутку, но парень действительно произвел на меня сильное впечатление. Подумалось, что он может вырасти в большого футболиста. Ведь зная подход Юревича к молодым ребятам, понимал, что Абдукодир способен «выстрелить». Взяли игрока, обстругали рубанком, наждачкой зачистили, лаком покрыли. И в хорошем виде его продали в «Ланс», а затем и в «Манчестер Сити».

Вот пример для подражания. А в основе лежал индивидуальных подход к игроку. Нам нужно делать то же самое. Взять игрока и его готовить под конкретную задачу. Просто нужно любить своих футболистов с их проблемами и недостатками.