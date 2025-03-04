Кахигао ответил, в чем «Спартак» лучше «Арсенала»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао сравнил клуб с «Арсеналом», где он работал ранее.

– В чeм «Спартак» лучше «Арсенала»? И поддерживаете ли вы контакт с Арсеном Венгером? Может, он приедет сюда?

– Это большие клубы, красно-белые. Но это разные лиги, истории.

В «Спартаке» меня впечатлили люди своим подходом и профессионализмом. Мы должны снова побеждать, потому что у нас всего один чемпионский титул за 20 лет. В клубе нужны хорошие люди, которые будут отдаваться делу.

Что касается Венгера, то мы общаемся, пусть и не на ежедневной основе.