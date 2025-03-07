В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк прокомментировал слухи о желании «Баварии» усилиться двумя игроками «Ливерпуля».

Сообщалось, что летом мюнхенцы могут подписать защитника Вирджила ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха.

Контракты обоих футболистов с мерсисайдцами истекают 30 июня.

«Неправда, что «Бавария» готовится заполучить Салаха. Клуб не собирается предпринимать никаких действий, независимо от того, что будет с его контрактом.

То же самое касается и ван Дейка. В этих слухах слишком много неправды!», – написал Фальк в колонке для Fact Files.