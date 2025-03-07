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В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку

Сегодня, 18:26

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк прокомментировал слухи о желании «Баварии» усилиться двумя игроками «Ливерпуля».

Сообщалось, что летом мюнхенцы могут подписать защитника Вирджила ван Дейка и нападающего Мохамеда Салаха.

Контракты обоих футболистов с мерсисайдцами истекают 30 июня.

«Неправда, что «Бавария» готовится заполучить Салаха. Клуб не собирается предпринимать никаких действий, независимо от того, что будет с его контрактом.

То же самое касается и ван Дейка. В этих слухах слишком много неправды!», – написал Фальк в колонке для Fact Files.

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Источник: CaughtOffside
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Бавария ван Дейк Вирджил Салах Мохамед
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