Родители экс-форварда «Арсенала», бросившие его в 2 года, объявились и требуют денег

Биологические родители 36-летнего форварда ПСВ Лукаса Переса вышли на связь с сыном.
Пожилая пара требует от Лукаса денежного содержания – алиментов. Они пытаются доказать свою нетрудоспособность, которая должна обязать футболиста содержать биологических родителей.
- Родители отказались от Лукаса в 2 года. Он рос в приюте, но это не помешало ему стать профессионалом.
- Больше всего матчей в карьере игрок провел за «Депортиво» из Ла-Коруньи (172 встречи, 62 гола, 53 ассиста).
- Также Лукас играл за «Карпаты», «Арсенал». С лондонцами испанец взял Кубок Англии в 2017 году.
Источник: Mirror