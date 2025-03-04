Родители экс-форварда «Арсенала», бросившие его в 2 года, объявились и требуют денег

Биологические родители 36-летнего форварда ПСВ Лукаса Переса вышли на связь с сыном.

Пожилая пара требует от Лукаса денежного содержания – алиментов. Они пытаются доказать свою нетрудоспособность, которая должна обязать футболиста содержать биологических родителей.