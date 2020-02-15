Mundo Deportivo: Анхель, Морон и Лукас – в шорт-листе «Барселоны», от покупки Жозе клуб отказался

«Барселона» работает над подписанием нового форварда, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на сегодняшний день в список целей каталонского клуба входят четыре игрока – Анхель («Хетафе»), Лукас («Алавес»), Лорен Морон («Бетис») и еще один неназванный нападающий.

При этом «Барса» отказалась от кандидатуры Виллиана Жозе из «Реал Сосьедада», поскольку он не является гражданином страны ЕС, а вакантное место легионера решено приберечь для Лаутаро Мартинеса из «Интера».

Ранее стало известно, что «Барселоне» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из футболистов, выступающих в Испании.