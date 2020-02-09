AS: «Алавес» требует от «Барселоны» 25 миллионов за Лукаса

«Барселона» хочет купить нападающего «Алавеса» Лукаса, сообщает AS.

По информации источника, баскский клуб требует за игрока 25 миллионов евро и не намерен идти на уступки, поскольку не сможет подписать замену для одного из своих лидеров.

Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из футболистов, выступающих в Испании.