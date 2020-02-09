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AS: «Алавес» требует от «Барселоны» 25 миллионов за Лукаса

9 февраля 2020, 10:24
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«Барселона» хочет купить нападающего «Алавеса» Лукаса, сообщает AS.

По информации источника, баскский клуб требует за игрока 25 миллионов евро и не намерен идти на уступки, поскольку не сможет подписать замену для одного из своих лидеров.

Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из футболистов, выступающих в Испании.

  • Лукас в текущем сезоне сыграл 22 матча в составе «Алавеса», забил девять голов и сделал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость испанца, которому в сентябре исполнится 32 года, оценивается в 5 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Алавес Лукас
Комментарии (1)
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Cules2013
1581255903
Того самого Лукаса Переса, который полностью провалился в Арсенале и Вест Хэме? Он даже в Испании не хватает звёзд с неба. Три года назад провёл один хороший сезон за Депор, и всё. Он Барсе не нужен даже за 5 млн. Это чистейший балласт. Были слухи о Иглесиасе, Мороне и т.п. Вот это тема.
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