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    AS: «Алавес» требует от «Барселоны» 25 миллионов за Лукаса

    «Барселона» хочет купить нападающего «Алавеса» Лукаса, сообщает AS.

    По информации источника, баскский клуб требует за игрока 25 миллионов евро и не намерен идти на уступки, поскольку не сможет подписать замену для одного из своих лидеров.

    Ранее стало известно, что «Барсе» могут разрешить подписать форварда вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. При этом каталонцам придется выбирать из футболистов, выступающих в Испании.

    • Лукас в текущем сезоне сыграл 22 матча в составе «Алавеса», забил девять голов и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость испанца, которому в сентябре исполнится 32 года, оценивается в 5 миллионов евро.

    Источник: AS

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