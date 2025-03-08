«Манчестер Юнайтед» определился с ценой на Каземиро

«Манчестер Юнайтед» готов просить за трансфер полузащитника Каземиро летом всего 15 миллионов фунтов.
Считается, что продажа 33-летнего игрока поможет клубу избежать убытков и нарушения финансовых правил АПЛ.
- «МЮ» купил Каземиро у «Реала» за 60 миллионов фунтов в августе 2022 года.
- 33-летний футболист провел за манкунианцев в этом сезоне 29 матчей, забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
- Контракт Каземиро с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления еще на сезон.
Источник: Manchester Evening News