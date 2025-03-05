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Канчельскис рассказал, на что обменял бы все свои достижения

Сегодня, 08:42

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что хотел бы стать главным тренером английской команды.

«В 90-е «Манчестер» был сильнее, чем сегодняшний, когда играли Роналду, Бекхэм. Но сейчас это не имеет значения. Главное, чтобы клуб возвращался на лидирующую позицию.

Обменял бы все свои достижения на работу главным тренером «Манчестер Юнайтед». А кто не хочет там поработать? У каждого человека есть мечта, но никто открыто о ней не скажет. Мы все мечтали по-своему», – сказал Канчельскис.

  • Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 годы.
  • Он дважды выиграл АПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Англия. Премьер-лига Динамо Бр Манчестер Юнайтед Канчельскис Андрей
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