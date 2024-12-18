Владимир Газзаев назвал клубы, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Российский тренер Владимир Газзаев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ. Он считает «Зенит» главным фаворитом на победу.
«Зенит», конечно, является одним из главных фаворитов на завоевание очередного чемпионского титула, так как в команде собраны очень квалифицированные игроки. Однако у других команд всегда есть шансы и возможности на победу в чемпионате. Я говорю о «Краснодаре», «Динамо», ЦСКА, «Локомотиве», а также и о «Спартаке», – сказал Газзаев.
- «Краснодар» и «Зенит» лидируют после 18 туров РПЛ, имея по 39 очков.
- «Спартак» идет на третьем месте с 37 очками.
Источник: Metaratings.ru