Владимир Газзаев назвал клубы, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Российский тренер Владимир Газзаев поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ. Он считает «Зенит» главным фаворитом на победу.

«Зенит», конечно, является одним из главных фаворитов на завоевание очередного чемпионского титула, так как в команде собраны очень квалифицированные игроки. Однако у других команд всегда есть шансы и возможности на победу в чемпионате. Я говорю о «Краснодаре», «Динамо», ЦСКА, «Локомотиве», а также и о «Спартаке», – сказал Газзаев.